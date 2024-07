Indeksi u crvenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je saopšteno da je u prvih pet mjeseci ostvaren suficit budžeta od 33,1 milion EUR ili 0,5 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, oslabio je dva odsto na 995,85 poena, a MONEX 1,7 odsto na 14.941,5 boda.

Promet je iznosio 14,8 hiljada EUR i bio je 12 puta manji od prošlosedmičnog.

Podaci Ministarstva finansija pokazali su da je to u poređenju sa planom, koji predviđa ostvarenje deficita od 141 milion EUR, za 174,2 miliona bolji rezutat.

U izvještaju Ministarstva o izvršenju budžeta za period januar-maj navodi se da je u maju ostvaren deficit budžeta u iznosu od 21,6 miliona EUR, što je niže ostvaren deficit od plana 18 miliona EUR.

Prema podacima Ministarstva, prihodi budžeta za pet mjeseci iznosili su 1,09 milijardi EUR ili 15,5 odsto procijenjenog BDP-a, što je u odnosu na isti period prošle godine veće 105,4 miliona ili 10,7 odsto.

Akcije UTIP Crna Gora pale su 47,4 odsto na 30 centi, a Plantaža 9,3 odsto na 14,7 centi.

Dionice Elektroprivrede (EPCG) slabile su skoro šest odsto na 5,34 EUR. Predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović, kazao je da će na krovovima u Crnoj Gori do kraja godine biti instalirano približno 100 megavata snage solarnih panela.

Iz EPCG je saopšteno da je ambasador Njemačke u Crnoj Gori, Peter Felten, posjetio tu kompaniju. Felten je tokom razgovora sa Đukanovićem i izvršnim direktorom Ivanom Bulatovićem, upoznat sa strateškim projektima EPCG, prvenstveno u oblasti obnovljivih izvora energije (OIE), kao dijelom investicionog ciklusa vrijednog oko 400 miliona EUR.

“Razmotrene su i mogućnosti saradnje kompanija na polju energetike”, navodi se u saopštenju.

Akcije Port of Adrie rasle su neznatno na 15,3 centa.

Dionice Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) zadržale su se na prošlosedmičnih 1,42 EUR. Iz te kompanije je saopšteno da će saobraćaj na dionici puta Rasova – Đurđevića Tara, kao dijela magistralnog puta Žabljak – Pljevlja, biti od ponedjeljka do srijede nakratko, do pola sata, u prekidima, usljed izvođenja radova na 400 kilovoltnom (kV) dalekovodu Žabljak – Pljevlja.

CGES dobio je dozvolu Uprave za saobraćaj za obezbjeđenje saobraćaja na dionici puta Rasova – Đurđevića Tara i asistenciju prilikom regulisanja saobraćaja usljed izvođenja radova na dalekovodu.

„Od ponedjeljka do srijede od sedam do 17 sati biće izvođeni radovi na izradi pristupnih puteva 400 kV dalekovoda Žabljak – Pljevlja, koji se na tri mjesta ukršta sa navedenom dionicom puta“, rekli su iz CGES-a.

Dionice Crnogorskog Telekoma zadržale su se na pšrošlosedmičnih 2,06 EUR, Veleprodaje 25 EUR, a Poslovno-logističkog centra Morača četiri EUR.

Ukupan promet na Montenegroberzi u junu je iznosio 1,64 miliona EUR i bio je 21,26 odsto niži u odnosu na maj.

„U poređenju sa junom prošle godine, promet je veći 58,44 odsto. Prosječan dnevni promet u prošlom mjesecu iznosio je 82,03 hiljade EUR”, navodi se u Biltenu Montenegroberze.

U junu je trgovano 20 dana, a zaključeno je 100 transakcija.

Ukupan promet u junu na prime tržištu iznosio je 226,64 hiljade EUR, a sklopljene su 24 transakcije.

