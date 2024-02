Indeksi u crvenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je izabran novi sastav Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG).

Iz EPCG je saopšteno da će novi saziv Odbora direktora činiti Milutin Đukanović, Tahir Đonbaljaj, Neven Gošović, Zoran Miljanić, Vladimir Katić, Jovica Milanović i Simo Jokić.

Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora, za predsjednika je imenovan Milutin Đukanović, koji je i do sada obavljao tu funkciju.

Akcija EPCG je ove sedmice pala 3,3 odsto na 5,51 EUR.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je 2,8 odsto na 1.016,86 poena, a MONEX skoro dva odsto na 15.156,3 boda.

Promet je iznosio 114,23 hiljade EUR i bio je skoro 16 odsto manji nego prošle sedmice.

Akcije Plantaža pale su 13,9 odsto na 21,3 centa, a Poslovno logističkog centra Morača 8,9 odsto na 4,1 EUR.

Rasle su dionice nikšićke kompanije Veleprodaja 4,2 odsto na 25 EUR.

Monteput je ove sedmice raspisao tender za izradu idejnog rješenja auto-puta Andrijevica – Peć, dionica Andrijevica – Čakor.

“Auto-put se pruža od veze sa auto-putem Bar – Boljare u Andrijevici preko granice sa Kosovom do Peći i ima važnu ulogu u unapređenju regionalne povezanosti, ekonomske saradnje i razvoja”, rekli su iz Monteputa.

Svrha izrade tehničke dokumentacije je detaljno istraživanje i određivanje optimalnog koridora za izgradnju te dionice. Cilj je da idejno rješenje u potpunosti odgovara potrebama kako Crne Gore, tako i Kosova.

Akcije Jugopetrola zadržale su se na prošlosedmičnih 12 EUR, Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) na 1,34 EUR, a Port of Adrie na 23 centa.

Crnogorski Telekom je, kako je saopšteno iz kompanije, uspješno završio prošlu godinu, sa finansijskim parametrima u plusu i uz značajan rast dobiti.

„Rast rezultata poslovanja uz veće prihode i rast profitabilnosti, rast broja korisnika svih tipova usluga i superiorna pozicija u segmentu kapaciteta i pokrivenosti teritorije i stanovništva 5G i 4G mobilnim mrežama, predstavljaju ključne odrednice uspješno zaključene prošle godine“, navodi se u saopštenju.

Najveći rast Telekom bilježi u postpaid i prepaid segmentu, uz stabilnu poziciju tržišnog lidera u postpaid i mobilnom internetu.

Prema mjerenjima i podacima Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), Crnogorski Telekom danas ima najveću i najbržu 4G i 5G mrežu. Tokom prošle godine ostvaren je i rast od 11 odsto više korisnika na optici.

Sedmicu je obilježila vijest da je Ministarstvo ekonomskog razvoja spremilo izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojima je planirano da se ponovo uvede radna nedjelja u trgovinama, zvanično je potvrđeno Vijestima iz resora kojim rukovodi ministar Nik Gjeloshaj.

Plan je da se uvede radna nedjelja za vrijeme ljetnje turističke sezone od 1. juna do 31. avgusta, kao i za vrijeme zimske turističke sezone od 1. decembra do 31. januara, prenosi portal Vijesti.

Unija slobodnih sindikata (USSCG) protivi se što je Ministarstvo ekonomskog razvoja, kako tvrde, bez prethodne konsulatacije sa socijalnim partnerima, Sekretarijatu za zakonodavstvo uputilo izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojima se predlaže uvođenje radne nedjelje tokom sezone.

„Imajući u vidu da se radi o jednom od najsenzibilnijih pitanja za svijet rada, u vezi sa kojim su vođeni dugogodišnji i iscrpljujući pregovori na nivou socijalnih partnera i prethodnih vlada, najmanje što se očekivalo jeste da ponovno otvaranje tog pitanja bude na stolu pred socijalnim partnerima“, naveli su iz USSCG.

Dokumentom Ministarstva ekonomskog razvoja predviđeno je i da se trgovačke marže u veleprodaji i maloprodaji ograniče na pet do 15 odsto za dio osnovnih životnih namirnica, prehrambenih proizvoda i sredstava za održavanje higijene.

Riječ je o izmjenama Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda. Vijesti imaju uvid u predlog Odluke.

U obrazloženju je navedeno da je u pitanju sveobuhvatna akcija jer se ne odnosi samo na po jedan artikal iz određene grupe proizvoda već na sve artikle iz date kategorije proizvoda. Na primjer, ograničenje marži za pileće meso odnosi se na piletinu u cijelo, batak, bijelo pileće meso, krilca, tako da obuhvata u svakom većem maloprodajnom lancu i više stotina kategorija proizvoda, prenose Vijesti.

Predsjednik Odbora za trgovinu Privredne komore (PKCG), Jovan Lekić, kazao je da su trgovci uvjereni da najave o proširivanju liste proizvoda sa ograničenom maržom nijesu zvaničan stav Vlade.

“Uvjereni smo da ovo nije zvaničan stav Vlade, jer bi to bila pogubna odluka po crnogorske trgovine i privredu”, kazao je Lekić Pobjedi, komentarišući mogućnost da Vlada proširi listu proizvoda kojima bi ograničila maržu.

Lekić je ocijenio da takvu vrstu administrativnih mjera nijesu donosili ni najrigidniji sistemi, koji nijesu bili tržišni.

“Za sada nemamo informaciju da li je ta namjera Vlade izvjesna, a ukoliko bude, Odbor će svakako zasijedati i raspravljati o tome. Ovakva mjera, kojom se narušava tržišna privreda, morala je biti prokomentarisana sa privrednicima, jer bi se njenom primjenom sistem poslovanja urušio, što bi dovelo do nesagledivih posljedica”, smatra Lekić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS