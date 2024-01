Indeksi u crvenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad oba indeksa i manji promet obilježili su na Montenegroberzi prvu radnu sedmicu nakon novogodišnjih praznika, u kojoj je Svjetska banka (SB) blago povisila procjenu rasta crnogorske ekonomije za ovu godinu na 3,2 odsto.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je 2,1 odsto na 1.040,82 poena, a MONEX 1,4 odsto na 15.360,65 bodova. Promet je, u skraćenom trgovanju, iznosio 96,02 hiljade EUR i bio je 2,4 puta manji u odnosu na 29. decembar prošle godine.

SB je u najnovijem izvještaju o globalnim ekonomskim izgledima, u koji je agencija Mina-business imala uvid, navela da bi crnogorska ekonomija u ovoj godini trebalo da ojača 3,2 odsto, što je 0,1 procentni poen više u odnosu na junski izvještaj.

U najnovijem izvještaju, SB prognozira rast crnogorske ekonomije u narednoj godini 3,1 odsto, što je 0,2 procentna poena više u odnosu na junske prognoze.

Crnogorska ekonomija je u prošloj godini, prema procjenama SB, ojačala 4,8 odsto, što je više u odnosu na jun kada se prognozirao rast od 3,4 odsto.

Akcija Plantaža pala je skoro 16 odsto na 25 centi.

Dionica Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) rasla je 1,6 odsto na 1,27 EUR, Zetatransa 1,1 odsto na 96 centi i Jugopetrola neznatno na 12,01 EUR.

Akcija Crnogorskog Telekoma jačala je blago na 1,8 EUR. Ta kompanija će od 22. januara zvanično ugastiti 3G mrežu, a spektar, resursi i pažnja biće u potpunosti usmjereni na razvoj 5G i 4G tehnologije.

Iz Telekoma su kazali da razvoj novih tehnologija u svijetu telekomunikacija, posebno očigledan kroz ekspanziju 5G i 4G mreža, predstavlja prekretnicu u načinu na koji živimo, radimo i komuniciramo.

„Napredne mreže dovele su do prethodno neviđenog ubrzanja u prenosu podataka i omogućile razvoj i korišćenje tehnološki naprednih aplikacija poput virtuelne i proširene stvarnosti (VR/AR), 4k striminga i pametnih rješenja u domovima i gradovima“, navodi se u saopštenju.

Akcije Elektroprivrede (EPCG) ostale su na 5,51 EUR koliko su iznosile i na kraju prošle godine. Prosječan decembarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosi 41,53 EUR.

“Domaćinstva u Mojkovcu bilježe najnižu prosječnu potrošnju u vrijednosti od 20,76 EUR, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Tivtu gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 53,55 EUR”, navodi se u saopštenju.

Čak 56,4 odsto domaćinstava dobiće račun u vrijednosti do 30 EUR, od 30 do 50 EUR 14,7 odsto potrošača, od 50 do 100 EUR 20,3 odsto kupaca, dok je potrošnja preko 100 EUR očitana kod 8,6 odsto kupaca.

Ove sedmice u centru pažnje javnosti bila je i Željezara Nikšić. Ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović na sastanku sa predstavnicima kompanije Safin Handelsges, koji su iskazali interesovanje za Željezaru Nikšić, kazao je da će Crna Gora u narednom periodu realizovati kapitalne infrastrukturne projekte u energetici i saobraćaju.

Kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, riječ je o kompaniji sa tradicijom dugom 30 godina.

Mujović je, s obzirom na intenzivne infrastrukturne projekte koji će se realizovati u narednih pet godina, naveo da je zadatak i ambicija Vlade da se maksimalno koriste domaći resursi i proizvodi i u tome prepozna šansa za razvoj domaćih proizvodnih kapaciteta, naročito u oblasti proizvodnje čelika, kamena i cementa.

Za ove procese, kako je naveo, Vladi je važno da ima ozbiljne i renomirane partnere.

Ekonomski analitičar, Mirza Mulešković, ocijenio je da u Crnoj Gori u ovoj godini neće doći do pada cijena proizvoda i usluga i dodao da bi Vlada trebalo da usvoji mjere za borbu protiv inflacije, kojih nema u ovogodišnjem budžetu.

“U posljednjem mjesecu prošle godine, ako bi gledali kumulativno dvije godine, cijene su u globalu rasle 25 odsto, dok su cijene hrana i pića rasle 50 odsto”, rekao je Mulešković u intervjuu agenciji Mina-business.

On je, na pitanje šta za standard građana znači povećanje cijena poštanskih i usluga telekomunikacionih operatera, ali i konstantna inflacija, odgovorio da su, pored navedenih, i ostale usluge najavile rast za ovu godinu, što jasno dovodi u pitanje kakva će biti situacija sa cijenama i što možemo da očekujemo.

“Ono što je bitno naglasiti je da je posljednjih par mjeseci prošle godine došlo do stabilizacije cijena goriva, dok se troškovi električne energije neće povećati u ovoj godini”, naveo je Mulešković.

Ukupan promet na Montenegroberzi u prošloj godini je iznosio 12,26 miliona EUR i bio je 84,32 odsto niži u odnosu na 2022. godinu.

„U prošloj godini je trgovano 245 dana, a zaključeno je 1,75 hiljada transakcija”, navodi se u godišnjem Biltenu berze.

U strukturi prometa, najveće učešće su imale akcije i to 11,51 milion EUR ili 93,89 odsto, dok se obveznicama trgovalo za 749,18 hiljada ili 6,11 odsto.

Ukupna tržišna kapitalizacija akcija na dan 31. decembar iznosila je 2,52 milijarde EUR, što predstavlja pad od 29,15 odsto u odnosu na isti period 2022.

