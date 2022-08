Indeksi u crvenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad prometa i indeksa obilježili su sedmicu na Montenegroberzi.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 pao je 2,22 odsto na 802,94 poena, a MONEX 1,47 na 11.108 bodova.

Promet je iznosio 46,71 hiljadu EUR i bio je oko pet puta manji od prošlosedmičnog. Realizovan je kroz 11 transakcija, a najveći udio u prometu imale su akcije Robne kuće Nikšićanka, i to 46,83 odsto.

Akcije te kompanije ostale su na prošlosedmičnih 85 centi.

Akcije Svetog Stefana hotela pale su 13,5 odsto na 3,2 EUR, Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera 7,1 odsto na 6,5 EUR i Crnogorskog Telekoma 6,7 odsto na 1,25 EUR.

Sedmicu je obilježilo hapšenje bivše izvršne direktorice kompanije Plantaže, Verice Maraš, koja je lišena slobode zbog sumnje da je učestvovala u malverzacijama kojima je ta državna kompanija oštećena za preko pet miliona EUR.

Tužioci utvrđuju i eventualnu odgovornost Maraš i njenih kolega u navodno nezakonitim poslovima prodaje svježeg lozovog destilata (100%) Rubinu Kruševac za 2,4 EUR po litru, što je “višestruko ispod realne cijene”.

Maraš je odlukom sudije za istragu Višeg suda poslata u spuški Istražni zatvor, koji je odluku donio prihvatajući predlog specijalnog tužioca Vukasa Radonjića, prenose Vijesti.

Dionice Elektroprivrede (EPCG) oslabile su neznatno na 3,5 EUR.

Sedmicu su obilježili i pregovori EPCG sa Tosčelikom oko kupovine nikšićke Željezare, a otežavajuća okolnost, prema riječima premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića, je to što je turska kompanija započela proces otpuštanja radnika, koji će se okončati do 1. septembra.

Abazović je nakon sastanka sa predstavnicima EPCG i radnika rekao da je najveće opterećenje datum, jer je turska kompanija obavijestila da je do 1. septembra spremna da servisira svoje obaveze i da poslije toga nije zainteresovana.

“Da ne bi ostavili radnike spremni smo da nešto što se tiče njihovih doprinosa podržimo kao vlada, ali im teško možemo pomoći da im se ne prekine radni odnos, ako Tosčelik tako odluči”, rekao je Abazović.

On je poručio da Vlada želi da zaštiti radnike, ali i da podržava napore EPCG da preuzme imovinu Željezare i pokrene sopstvene biznis aktivnosti.

Akcije Jugopetrola rasle su neznatno na 11 EUR.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao je da preliminarne projekcije pokazuju da budžetu nedostaje 715 miliona EUR za finansiranje aktivnosti do kraja godine, pri čemu depoziti kompenzuju 380 miliona, a država mora da se zaduži od 325 do 350 miliona EUR.

On je Pobjedi kazao da je to naslijeđeno stanje rušilačke politike bivšeg rukovodstva tog resora.

Damjanović je naveo da će Vlada utvrditi predlog rebalansa budžeta najvjerovatnije 8. septembra, nakon čega će biti dostavljen parlamentu. Konačan iznos zaduženja biće, dodao je, poznat u narednim danima.

Sedmicu je obilježila i informacija da umanjenje akcize na gorivo za 50 odsto ostaje na snazi do 30. septembra, što je predviđeno izmjenama Odluke o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, koja je usvojena na sjednici Vlade u tehničkom mandatu.

Odluka o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja za 40 odsto primjenjuje se od 10. maja, a od 7. juna je dodatno smanjena, na ukupno 50 odsto.

