Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu berzanski indeksi skliznuli s rekordnih nivoa, jer je zapisnik s posljednje sjednice čelnika američke centralne banke pokazao da ne namjeravaju da žure sa smanjenjem kamatnih stopa.

Dow Jones je oslabio 0,51 odsto na 39.671 bod, dok je S&P 500 skliznuo 0,27 odsto na 5.307 bodova, a Nasdaq indeks 0,18 odsto na 16.801 bod, prenosi SEEbiz.

U fokusu ulagača bio je zapisnik s posljednje sjednice Feda, koji je pokazao da čelnici centralne banke smatraju da inflacija popušta, ali presporo da bi se uskoro mogle smanjiti kamatne stope.

To nije ništa novo, s obzirom na to da većina čelnika Feda već mjesecima javno poručuje da je inflacija i dalje iznad ciljanih nivoa Feda i da treba biti strpljiv po pitanju smanjenja kamata.

Prije objave zapisnika, na tržištu se procjenjivalo da postoji 65 odsto šansi da će Fed kamate smanjiti u septembru, ali sada su te procjena pale na 59 odsto.

Pad S&P 500 i Nasdaq indeksa s rekordnih nivoa posljedica je, takođe, opreza ulagača uoči objave kvartalnog poslovnog izvještaja Nvidie, vodećeg proizvođača čipova za vještačku inteligenciju.

Nakon zatvaranja Wall Streeta, Nvidia je objavila bolje nego što se očekivalo poslovne rezultate, pa je cijena njene dionica u produženom trgovanju porasla oko šest odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,55 odsto na 8.370 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,25 odsto na 18.680 bodova, a pariški CAC 0,61 odsto na 8.092 boda.

