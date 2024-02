Indeksi skliznuli s rekordnih nivoa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak Dow Jones i S&P 500 indeks skliznuli s rekordnih nivoa, jer su ulagači oprezni uoči objave novog izvještaja o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koji bi mogao uticati na smjer tržišta.

Dow Jones je oslabio 0,16 odsto na 39.069 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,38 odsto na 5.069 bodova, a Nasdaq indeks 0,13 odsto na 15.976 bodova, prenosi Hrportfolio.

Nakon što su prošle sedmice indeksi snažno porasli, zahvaljujući euforiji u vezi razvoja vještačke inteligencije, nova sedmica počela je blagim padom cijena dionica.

S&P 500 indeks porastao je u 15 od posljednjih 17 sedmica, što se dogodilo još samo jednom u posljednjih 50 godina.

Tako dugi pozitivan trend zahvaljuje se špekulacijama da će američka centralna banka u ovoj godini agresivno smanjiti kamatne stope, počevši od marta.

Međutim, nakon što su nedavni podaci pokazali da je inflacija u SAD-u u januaru neočekivano porasla, smanjenje kamata Feda u martu više se na tržištu ni ne spominje, a splasnule su i šanse za rez u maju.

Tako sada na tržištu prevladava mišljenje da će Fed početi da smanjuje kamate na sjednici u junu.

Prošle sedmice špekulacije o kamatama bile su u drugom planu, jer je tržište pokretala euforija u vezi vještačke inteligencije, nakon što je proizvođač čipova Nvidia objavio bolje kvartalne poslovne rezultate nego što se očekivalo.

Ipak, tržište se posljednjih dana smirilo, a u fokusu su ponovo ekonomski pokazatelji koji bi mogli uticati na očekivanja u vezi kamatnih stopa.

S najviše pažnje čeka se izvještaj o indeksu cijena za ličnu potrošnju, koje Fed pažljivo prati, a koji će biti objavljen u četvrtak.

Pokaže li se da inflacija ne popušta kako se procjenjuje, tržište bi se moglo naći pod pritiskom, s obzirom na to da su cijene dionica posljednjih mjeseci rasle gotovo neprestano.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,29 odsto na 7.684 boda, a pariski CAC 0,46 odsto na 7.929 bodova. Frankfurtski DAX ojačao je 0,02 odsto na 17.423 boda.

