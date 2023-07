Indeksi porasli uoči izvještaja o inflaciji u SAD-u

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica porasle, drugi dan zaredom, jer se ulagači nadaju da će novi izvještaj pokazati da inflacioni pritisci u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i dalje popuštaju.

Dow Jones ojačao je 0,93 odsto, na 34.261 bod, dok je S&P 500 porastao 0,67 odsto, na 4.439 bodova, a Nasdaq indeks 0,55 odsto, na 13.760 bodova, prenosi Hina.

Rast indeksa zahvaljuje se nadi ulagača da će izvještaj o potrošačkim cijenama u junu, pokazati da inflacioni pritisci u SAD-u i dalje popuštaju.

U četvrtak će biti objavljen izvještaj o proizvođačkim cijenama u junu.

O tim će podacima, među ostalim, zavisiće dalje odluke američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) o kamatama.

Ovih je dana nekoliko zvaničnika Feda poručilo da će trebati dodatno povećati kamate kako bi se suzbila inflacija, ali i da se bliži kraj ciklusu podizanja kamata.

Na sjednici u junu čelnici Feda ostavili su kamate nepromijenjene dok se ne vidi kako će dosadašnje zaoštravanje monetarne politike uticati na privredu i inflaciju.

Analitičari smatraju da je gotovo sigurno da će Fed na sjednici ovog mjeseca dodatno povećati kamate 0,25 postotnih bodova.

Među najvećim dobitnicama bile dionice u energetskom sektoru, što se zahvaljuje snažnom rastu cijena nafte.

Znatno su porasle i cijene dionica banaka jer se ulagači nadaju da će kvartalni poslovni rezultati banaka biti dobri, s obzirom na to da su u posljednjih godinu znatno porasle kamatne stope.

Sezona objava poslovnih rezultata banaka i kompanija u drugom tromjesečju počinje krajem ove sedmice.

U anketi Reutersa analitičari procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u proteklom kvartalu bile 6,4 odsto manje nego u istom prošlogodišjem periodu.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,12 odsto, na 7.282 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,75 odsto, na 15.790 poena, a pariski CAC 1,07 odsto, na 7.220 bodova.

