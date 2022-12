Indeksi porasli nakon dva dana pada

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi porasli, najviše zahvaljujući korekciji cijena dionica nakon dva dana pada, pri čemu se Nasdaq odmakao od najniže vrijednosti u ovoj godini.

Dow Jones je ojačao je 1,05 odsto na 33.220 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,75 odsto na 3.849 poena, a Nasdaq indeks 2,59 odsto na 10.478 bodova.

Snažan rast Nasdaqa, nakon što je dan prije skliznuo na najnižu vrijednost od jula 2020. godine, najviše se zahvaljuje rastu cijena dionica u tehnološkom sektoru, prenosi Hrportfolio.

Dionice Apple-a, Microsofta i Amazon.coma poskupile su više od 2,5 odsto, nakon što su prethodnih dana bile pod pritiskom.

Zbog toga su tehnološki i komunikacioni sektor, pretposljednjeg dana trgovanja u ovoj godini, bili najveći dobitnici među 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa od kojih su svi zabilježili rast.

Zahvaljujući tome, S&P 500 smanjio je svoj gubitak u ovoj godini na 19,3 odsto. No, ova godina ostaće upamćena po njegovom najvećem padu od finansijske krize 2008. godine.

To je posljedica agresivnog povećanja kamatnih stopa američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), kako bi se suzbila inflacija koja je polovinom godine dostigla najviše vrijednosti u više od 40 godina.

Dow Jones pao je ove godine oko 8,5 odsto, a Nasdaq indeks gotovo 33 odsto.

Posljednjih mjeseci inflacioni pritisci popuštaju, što podržava nadu da će Fed uskoro završiti ciklus povećanja kamata, no ulagači se plaše da će ekonomija naredne godine uroniti u recesiju, a kamate ostati na visokim vrijednostima duže nego što se očekivalo.

Zbog toga na tržištu ovih dana nema optimizma, koji obično podržava rast tržišta krajem svake godine.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle.

Londonski FTSE indeks ojačao je 0,21 odsto na 7.512 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,05 odsto na 14.071 poena, a pariški CAC 0,97 odsto na 6.573 boda.

