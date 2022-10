Indeksi porasli na početku sedmice

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene akcija na Wall Streetu su u ponedjeljak porasle, jer usporavanje rasta američke eknomije najavljuje slabljenje inflacijskih pritisaka, a to znači da se ciklus povećanja kamatnih stopa Feda bliži kraju.

Dow Jones je ojačao 1,34 odsto na 31.499 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,19 odsto na 3.797 bodova, a Nasdaq indeks 0,86 odsto na 10.952 boda, prenosi Hrportfolio.

Posljednji makroekonomski podaci pokazuju da se rast najveće svjetske ekonomije usporava, što znači da bi uskoro trebalo da popuste inflatorni pritisci.

To, međutim, pokazuje da nastojanja američke centralne banke daju rezultate.

„Podaci pokazuju da se ekonomija usporava i da ono što Fed čini daje rezultate. Fed se bliži svom cilju i ulazimo u posljednju fazu ciklusa povećanja kamata”, kazao je Peter Tuz, predsjednik u kompaniji Chase Investment Counsel.

Doduše, i dalje se procjenjuje da će Fed na sjednici početkom novembra ponovo, već četvrtu sjednicu zaredom, povećati ključne kamate za agresivnih 0,75 procentnih bodova.

Ipak, u decembru bi povećanje moglo biti blaže.

Podršku tržištu pružaju i solidni poslovni rezultati kompanija i banaka. Od kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile kvartalne izvještaje, njih oko 74 odsto nadmašilo je očekivanja po pitanju zarada.

Doduše, to se zahvaljuje smanjenim očekivanjima jer su analitičari zbog visoke inflacije, povećanja kamata i usporavanja rasta ekonomije posljednjih mjeseci smanjili procjene.

Tako sada analitičari procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle tri odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Početkom jula očekivali su rast zarada za više od 11 odsto, a na početku oktobra 4,5 odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,63 odsto na 7.013 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 1,58 odsto na 12.931 bod, a pariski CAC 1,59 odsto na 6.131 bod.

