Indeksi porasli drugi dan zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u utorak S&P 500 indeks blago pao drugi dan zaredom jer ulagači nijesu skloni rizičnijim investicijama uoči govora predsjednika američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed), Jeromea Powella o situaciji u ekonomiji.

Dow Jones ojačao je 0,01 odsto, na 33.852 boda, dok je S&P 500 pao 0,16 odsto, na 3.957 poena, a Nasdaq indeks 0,59 odsto, na 10.983 boda, prenosi Hina.

Ulagači nijesu skloni riziku jer će u srijedu predsjednik Feda Powell na Brookings institutu govoriti o situaciji u ekonomiji, što bi ulagačima moglo dati nove smjernice po pitanju inflacije i kamatnih stopa.

Kako inflacioni pritisci u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) blago popuštaju posljednjih mjeseci ulagači se nadaju da će Fed u decembru povećati kamate ‘samo’ 0,5 postotnih bodova, nakon serije povećanja 0,75 bodova.

Ulagači su oprezni i zbog izvještaja koji je pokazao da je povjerenje potrošača u SAD-u dodatno oslabilo u novembru zbog rasta troškova života, što nije baš pozitivna najava predstojeće sezone praznične potrošnje.

Uz to, ulagače zabrinjavaju protesti u Kini zbog strogih restriktivnih mjera za suzbijanje covida virusa, a kako broj zaraženih i dalje raste, očekuje se dodatno usporavanje ionako usporenog rasta druge po veličini svjetske ekonomije.

Među najvećim gubitnicama je, četvrti dan zaredom, bila dionica Applea, što je posljedica protesta u kineskoj fabrici u kojoj se proizvodi najviše iPhonea. Ulagači se, naime, plaše da će zbog zastoja u proizvodnji podbaciti praznična prodaja tih Appleovih pametnih telefona.

Znatno su, više od jedan odsto, pale i cijene dionica tehnoloških divova Amazona, Nvidie i Tesle, što je najviše pritisnulo Nasdaq i S&P 500 indeks.

I na evropskim berzama se u utorak trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,51 odsto, na 7.512 bodova, a pariski CAC 0,06 odsto, na 6.668 poena. Frankfurtski DAX skliznuo je 0,19 odsto, na 14.355 bodova.

