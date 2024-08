Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi porasli, jer inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) postupno popušta, a uprkos visokim kamatama, ekonomija će, kako se procjenjuje, izbjeći recesiju.

Dow Jones indeks ojačao je 1,39 odsto na 40.563 boda, dok je S&P 500 porastao 1,61 odsto na 5.543 poena, a Nasdaq indeks 2,34 odsto na 17.594 boda.

Nakon što su početkom sedmice podaci pokazali da inflacija u SAD-u postupno popušta, ulagače su u četvrtak ohrabrili i podaci o rastu potrošnje, najvećeg pokretača bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Promet u trgovini na malo porastao je u julu jedan odsto, nakon pada u junu od 0,2 odsto, prenosi Hina.

Strahovanja od recesije splasnula su i zahvaljujući izvještaju da je broj novih zahtjeva za pomoć nezaposlenima prošle sedmice neočekivano pao, što pokazuje da je tržište rada i dalje snažno.

Zahvaljujući svim posljednjim ekonomskim pokazateljima, ulagači vjeruju da će američka centralna banka u septembru početi da smanjuje kamatne stope.

U devet od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, cijene dionica su u četvrtak porasle, a najviše u trgovačkom i informatičkom.

Među najvećim dobitnicama bila je dionica Walmarta, sa skokom cijene 6,6 odsto, nakon što je najveći američki trgovački lanac povećao procjene zarade u ovoj godini, zahvaljujući rastu prometa.

To je podstaklo i cijeli trgovački sektor, pa su cijene dionica Costca i Rivals Targetsa porasle između 1,7 i 4,3 odsto.

Snažno je, gotovo sedam odsto, skočila i cijena dionice Cisco Systemsa, nakon što je taj tehnološki div povećao procjene kvartalnih prihoda i najavio smanjenje broja zaposlenih u svijetu sedam odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,8 odsto na 8.347 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,66 odsto na 18.183 poena, a pariski CAC 1,23 odsto na 7.423 boda.

