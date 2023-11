Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu berzanski indeksi porasli, jer američka centralna banka nije povisila kamatne stope, a kako inflacija postupno popušta, ulagači se nadaju da je ciklus povećanja cijene novca završen.

Dow Jones ojačao je 0,67 odsto na 33.274 boda, dok je S&P 500 porastao 1,05 odsto na 4.237 poena, a Nasdaq indeks 1,64 odsto na 13.061 bod, prenosi Hrportfolio.

Rast indeksa zahvaljuje se odluci čelnika američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), na redovnoj sjednici, da kamate ostaju nepromijenjene, u rasponu od 5,25 do 5,5 odsto.

To se, doduše, i očekivalo, no pozitivno je na tržište, prema mišljenju analitičara, uticala ublažena retorika predsjdnika Fed-a, Jeromea Powella, po pitanju inflacije i kamata, premda je ostavio otvoren prostor za još jedno povećanja kamata.

To je druga sjednica zaredom kako je Fed kamate ostavio nepromijenjene, nakon što ih je zbog visoke inflacije povećao na 11 prethodnih sjednica.

„Premda je Powell insistirao na tome da je mogućnost daljeg povećanja kamata otvorena, nije djelovao uvjerljivo”, rekao je analitičar u firmi Oanda, Edward Moya.

Podršku tržištu pružaju i poslovni rezultati kompanija, premda nijesu impresivni i premda su mnoge firme smanjile procjene budućeg poslovanja.

Do sada je više od 310 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa objavilo kvartalne izvještaje, pri čemu ih je gotovo 80 odsto ostvarilo veću dobit nego što su analitičari očekivali.

Stoga se sada procjenjuje da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle više od četiri odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, dok se na početku oktobra očekivao rast od 1,6 odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,28 odsto na 7.342 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,76 odsto na 14.923 poena, a pariski CAC 0,68 odsto na 6.932 boda.

