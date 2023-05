Indeksi pali uoči izvještaja o inflaciji

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu se u utorak trgovalo oprezno, pri čemu su indeksi pali, jer ulagači nijesu skloni rizičnijim investicijama uoči izvještaja o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koji bi mogao značajno da utiče na tržište.

Dow Jones oslabio je 0,17 odsto na 33.561 bod, dok je S&P 500 skliznuo 0,46 odsto na 4.119 poena, a Nasdaq indeks 0,63 odsto na 12.179 bodova.

Ulagači su oprezni jer će danas biti objavljen izvještaj o inflaciji u SAD-u, koji bi mogao značajno da utiče na smjer tržišta, prenosi Hina.

Analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su potrošačke cijene u aprilu porasle 0,4 odsto na mjesečnom nivou, brže u odnosu na 0,1 odsto u martu.

Do kraja sedmice biće objavljeni i podaci o proizvođačkim cijenama, koji će takođe pokazati jačaju li, ili popuštaju, inflacioni pritisci.

A od toga zavisi hoće li američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), još koji put povećati ključne kamatne stope, ili je prošlosedmično podizanje kamata bilo posljednje u ciklusu zaoštravanja monetarne politike, koji traje već godinu.

Ulagači nijesu skloni riziku i zbog neizvjesnosti u vezi sa pregovorima između demokrata i republikanaca o povećanju gornje granice državnog zaduživanja.

Ako se do 1. juna u Kongresu ne postigne dogovor, savezne vlasti neće moći da finansiraju rad dijela državnih institucija.

„Sve u svemu, bio je to miran dan, jer i predstojeći podaci o inflaciji i pregovori o zaduživanju navode ulagače na oprez”, kazao je direktor u firmi Schwab Center for Financial Research, Randy Frederick.

I na evropskim berzama se trgovalo oprezno.

Londonski FTSE indeks oslabio je 0,18 odsto na 7.764 boda, a pariski CAC 0,59 odsto na 7.397 poena. Frankfurtski DAX ojačao je neznatno na 15.955 bodova.

