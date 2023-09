Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi pali treći dan zaredom, jer bi zbog visoke inflacije kamatne stope američke centralne banke mogle ostati povišene duže nego što se očekivalo.

Dow Jones oslabio je 1,08 odsto na 34.070 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,63 odsto na 4.330 bodova, a Nasdaq indeks 1,82 odsto na 13.223 boda, prenosi Hrportfolio.

Pad indeksa posljedica je procjena čelnika Feda, objavljenih dan prije, da bi kamatne stope do kraja godine mogle još jednom porasti i da bi se mogle zadržati na povišenim nivoima duže nego što se očekivalo.

Inflacija popušta, ali nedovoljno brzo, pa bi smanjenje kamata iduće godine moglo uslijediti kasnije nego što su se ulagači nadali.

Nakon sjednice Feda, predsjednik centralne banke Jerome Powell kazao je na konferenciji za medije da je postignut napredak u borbi s inflacijom, ali da bi stopa trebalo da bude još niža da bi se moglo reći da je inflacija savladana.

Zbog toga su porasli prinosi na američke državne obveznice, što loše utiče na tržište dionica. Prinosi na desetogodišnje obveznice dostigli su 4,49 odsto, najviši nivo u 16 godina, dok su prinosi na dvogodišnje obveznice porasli na 5,2 odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,69 odsto na 7.678 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,33 odsto na 15.571 bod, a pariski CAC 1,59 odsto na 7.213 bodova.

