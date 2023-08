Indeksi pali drugi dan zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu najvažniji indeksi pali, dan nakon što je izvještaj pokazao da su se Amerikanci putem kreditnih kartica u drugom tromjesečju zadužili za rekordni iznos, te dan uoči objave ključnog podatka o inflaciji u julu.

Njujorški Dow Jones indeks pao je u srijedu 191,13 bodova ili 0,54 odsto na 35.123 boda, S&P 500 spustio se 0,7 odsto na 4.467 bodova, a Nasdaq indeks 1,2 odsto na 13.718 bodova, prenosi Hrportfolio.

Najvažniji indeksi nastavili su da padaju drugi dan zaredom, nakon što su već u utorak oslabili uslijed Moody’sova snižavanja rejtinga desetak srednje velikih američkih banaka te upozorenjem da je stavio na razmatranje i rejting šet velikih američkih banaka.

Njujorški Fed objavio je da je dug Amerikanaca po kreditnim karticama krajem juna prešao bilion USD.

Predsjednik Feda u Philadelphiji, Patrick Harker, rekao je da je američka centralna banka vjerovatno došla do tačke da kamatne stope neće mijenjati u septmbru.

Tržišni učesnici procjenjuju da su šanse da Fed neće u septembru podići kamatne stope visokih 86,5 odsto. Nove smjernice trebalo bi im da sjutrašnji pdoatak o inflaciji u SAD-u u julu, mjerenoj potrošačkim cijenama.

Očekuje se da će pokazati blago ubrzanje inflacije u odnosu na prošlu godinu, za razliku od kineskog indeka potrošačkih cijena, koji je u julu pao prvi put od februara 2021. godine, gurnuvši to drugu najveću svjtsku ekonomiju u deflaciju.

Na evropskim berzama najvažniji indeksi u srijedu su se oporavili nakon znatnih gubitaka dan prije, pa je londonski FTSE indeks dan završio u plusu od 0,49 odsto na 15.852 boda, frankfurtski DAX 0,8 odsto na 7.587 bodova, a pariski CAC 0,72 odsto na 7.322 boda.

