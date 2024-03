Indeksi oslabili na početku sedmice

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi pali, jer su ulagači oprezni nakon što su prošle sedmice cijene dionica snažno porasle i dostigle rekordne nivoe.

Dow Jones je oslabio 0,41 odsto na 39.313 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,31 odsto na 5.218 bodova, a Nasdaq indeks 0,27 odsto na 16.384 boda, prenosi Hrportfolio.

Prošle sedmice su indeksi skočili više od dva odsto, što je bio njihov najveći sedmični rast u ovoj godini, nakon što su čelnici američke centralne banke ostali pri procjenama da bi u ovoj godini mogli smanjiti kamatne stope u tri navrata.

To je ohrabrilo ulagače, jer su se plašili da će Fed zbog jačanja inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u januaru i februaru odgoditi smanjenje kamata.

Pozitivno je na tržište uticalo i povećanje prognoze čelnika Feda o rastu ekonomije u ovoj godini s prethodnih 1,4 na 2,1 odsto.

Međutim, sve dobre vijesti već su ugrađene u tržište, koje raste već peti mjesec zaredom, pa je pitanje ima li još prostora za rast cijena dionica.

U fokusu ulagača ove sedmice biće novi podaci o inflaciji u SAD-u i evropskim zemljama, koji bi mogli nagovijestiti kada će centralne banke početi da smanjuju kamatne stope.

Prošle sedmice ulagače je ugodno iznenadila švajcarska centralna banka, koja je neočekivano smanjila kamatne stope 0,25 procentnih bodova, na 1,5 odsto.

To je prva velika centralna banka koja je smanjila kamate, nakon dužeg ciklusa zaoštravanja monetarne politike, što se na tržištu smatra prvim signalom da je borba protiv inflacije u zapadnim zemljama gotovo dobijena.

I na evropskim berzama u ponedjeljak se trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,17 odsto na 7.917 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,3 odsto na 18.261 bod. Pariski CAC ostao je gotovo nepromijenjen na 8.151 bod.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS