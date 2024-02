Indeksi na Wall Streetu porasli

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzansnski indeksi znatno porasli, nadoknadivši veći dio gubitaka od prethodnoga dana, a u fokusu ulagača bili su kvartalni poslovni rezultati kompanija.

Dow Jones ojačao je 0,97 odsto na 38.519 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,25 odsto na 4.609 bodova, a Nasdaq indeks 1,3 odsto na 15.361 bod, prenosi Hrportfolio.

Tako su indeksi nadoknadili veći dio gubitaka od prethodnoga dana, kada su oštro pali, jer su nakon poruka sa sjednice američke centralne banke splasnule nade da će Fed već u martu početi da smanjuje kamatne stope.

Međutim, tržište podržava nada da će u drugom dijelu godine Fed agresivnije srezati kamatne stope.

„I dalje se analiziraju poruke Feda. Sve je jasnije da kamate neće biti smanjene u martu, ali pad tržišta u četvrtak bio je pretjeran. Stoga sada svjedočimo oporavku”, kazao je Thomas Martin, portfolio menadžer u kompaniji GLOBALT.

U fokusu ulagača su i kvartalni poslovni rezultati kompanija.

Dosad je 208 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa objavilo podatke o poslovanju u posljednjem prošlogodišnjem tromjesečju, pri čemu ih je oko 80 odsto nadmašilo očekivanja analitičara po zaradi.

Sada se očekuje da će zarade u posljednjem prošlogodišnjem kvartalu biti 6,4 odsto veće nego godinu prije, dok se prije mjesec procjenjivalo da će zarade porasti 4,7 odsto.

Nakon zatvaranja Wall Streeta, poslovne rezultate objavili su tehnološki divovi – Apple, Amazon.com i Meta Platforms.

Zahvaljujući boljim nego što se očekivalo rezultatima, cijene dionica Mete i Amazona snažno su porasle, dok je cijena Applea znatno pala.

Danas će biti objavljen izvještaj o zapošljavanju u Sjedinjenim Američkim Državama, koji obično znatno utiče na smjer tržišta. Svi posljednji podaci pokazuju da se rast američke ekonomije i tržišta rada postupno usporava.

Na evropskim berzama cijene dionica su u četvrtak pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,11 odsto na 7.622 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,26 odsto na 16.859 bodova, a pariski CAC 0,89 odsto na 7.588 bodova.

