Indeksi blago porasli nakon tri dana pada

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u četvrtak, nakon tri dana pada, S&P 500 porastao, kao i Nasdaq indeks, što se uglavnom zahvaljuje korekciji cijena dionica tehnoloških divova.

Dow Jones oslabio je 0,01 odsto, na 33.946 bodova, dok je S&P 500 ojačao 0,37 odsto, na 4.381 bod, a Nasdaq indeks 0,95 odsto, na 13.630 bodova, prenosi Hina.

Nakon tri dana pada, S&P 500 i Nasdaq indeks u četvrtak su porasli, najviše zahvaljujući rastu cijena dionica tehnoloških divova, kao što su Amazon.com, Apple i Microsoft.

Međutim, trgovalo se oprezno jer je u izvještaju Kongresu o ekonomskoj situaciji predsjednik američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) Jerome Powell, ponovio da će se kamatne stope vjerovatno trebati dodatno povećati kako bi se suzbila inflacija.

„Tržište vjeruje da će Fed još jednom povećati kamate, a ne dva puta, kako najavljuju nedavne prognoze čelnika središnje banke. Powell je ponovio da će podizanje kamata zavisiti od budućih ekonomskih pokazatelja, a Wall Street očekuje da će inflacija pasti brže, a nezaposlenost porasti prije nego što to očekuje Fed”, objasnio je strateg u firmi CFRA Research, Sam Stovall.

Rast ekonomije usporava, što će pritisnuti zarade kompanija, dok Fed signalizuje dalje povećanje kamata u ovoj godini jer se inflacija još kreće znatno iznad njegovih ciljanih nivoa.

Zbog toga su ulagači posljednjih dana oprezni, na šta ukazuje ispodprosječan obim trgovanja.

Oprez je posljedica i nesigurnosti u vezi nivoa berzanskih indeksa, s obzirom na to da su posljednjih sedmica cijene dionica na najvećoj svjetskoj berzi snažno porasle, pa je S&P 500 indeks trenutno u odnosu na početak godine u plusu oko 14 odsto.

A na evropskim berzama cijene dionica su pale jer je ulagače neugodno iznenadila britanska centralna banka agresivnijim nego što se očekivalo povećanjem ključnih kamata, 0,5 postotnih bodova.

Londonski FTSE indeks oslabio je 0,76 odsto, na 7.502 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,22 odsto, na 15.988 poena, a pariski CAC 0,79 odsto, na 7.203 boda.

