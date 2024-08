Indeksi blago porasli

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Blagi rast indeksa i sedam puta veći promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je premijer Milojko Spajić najavio reforme poreskog sistema i realizaciju brojnih infrastrukturnih projekata.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi MNSE10 ojačao je 0,6 odsto na 986,07 poena, a indeks MONEX 0,3 odsto na 15.010,85 bodova.

Promet je iznosio 172,6 hiljada EUR i bio je sedam puta veći od prošlosedmičnog.

Rasle su akcije Elektroprivrede i Crnogorskog Telekoma, 2,3 odsto na 5,4 EUR, odnosno 1,4 odsto na 2,1 EUR. Gubile su dionice Crnogorskog elektroprenosnog sistema blago na 1,29 EUR, dok su akcije Veleprodaje ostale na prošlosedmičnih 25 EUR.

Trgovano je i dionicama Jugopetrola i Lutrije Crne Gore, koje su u petak koštale 12,5 EUR, odnosno 1,4 EUR.

Akcije Hipotekarne banke na kraju sedmice su koštale 90 EUR, a TPC „Ražnatović“ 12,78 EUR.

Premijer je sredinom sedmice najavio sprovođenje reformi poreske politike, koje će biti fokusirane na ljude, kao i ulaganja u infrastrukturu i realizaciju 18 dionica auto-puteva i brzih cesti.

„Imamo 54 koraka da završimo ukupnu drumsku saobraćajnu infrastrukturu u Crnoj Gori, a do kraja godine ćemo imati završena 24“, saopštio je Spajić.

On je objasnio da početak realizacije tih projekata podrazumijeva izradu idejnih rješenja i projkata, a zatim i glavnih.

Spajić je najavio i da će na prvoj narednoj sjednici Vlade biti usvojene mjere koje se odnose na ograničavanje marži, koje će biti sveobuhvatne i uključivaće veći broj proizvoda.

On smatra da inflacija u Crnoj Gori nije problem, već da su to cijene koje su već porasle.

„To se desilo za vrijeme 43. vlade. Kumulativno povećanje od 2022. do ove godine, ako uzmemo povećanje cijena, 80 odsto te razlike se desilo za vrijeme 43. vlade, najvećim dijelom zbog geopolitike. Sada moramo taj vrući krompir da ispravljamo i da proizvedemo deflaciju”, saopštio je Spajić.

On je dodao da je neistina da će Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) biti neodrživ, kao i da će se nekime smanjiti penzije.

“Fond PIO će imati dovoljno sredstava za isplatu penzija u svakom trenutku i nikome nikada neće biti smanjene penzije”, poručio je Spajić.

Sedmicu je obilježila i ostavka izvršne direktorice EPCG Željezare, Nevenke Janković, jer je grupa radnika te kompanije spriječila predstavnike švajcarske firme 8B Kapital, koja je zakupila proizvodne pogone Željezare na 50 godina, da obiđu fabriku.

Predstavnici švajcarske kompanije 8B Capital predstavili su u ponedjeljak menadžmentu EPCG Željezare reference partnerskih firmi koje će biti angažovane na zajedničkom pokretanju proizvodnje u tom nikšićkom preduzeću, ali su ih, kako je saopšteno iz Elektroprivrede, sindikat i radnici spriječili da nakon sastanka obiđu pogone i postrojenja fabrike.

Predstavnici Sindikata Željezare demantovali su da su investitorima zabranili ulazak u fabriku i optužili Janković da je od početka radila na tome da ih predstavi kako huligane i neradnike.

