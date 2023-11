Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi blago pali, nakon pet dana rasta, jer nije bilo novih vijesti koje bi podržale dalji rast cijena dionica.

Dow Jones je oslabio 0,18 odsto na 35.088 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,2 odsto na 4.538 bodova, a Nasdaq indeks 0,59 odsto na 14.199 bodova, prenosi Hrportfolio.

U fokusu ulagača bio je zapisnik s posljednje sjednice američke centralne banke, koji je pokazao da čelnici Feda smatraju da treba biti oprezan u vezi daljeg povećanja kamatnih stopa.

Povećali bi, kažu, kamate samo ako se ne nastavi trend slabljenja inflacije.

Međutim, to nije podstaklo berzanske indekse, jer je teza da je Fed završio ciklus povećanja kamata već ugrađena u tržište.

Nakon što su pali tri mjeseca zaredom, berzanski indeksi snažno su porasli u novembru, pa su dostigli najviše nivoe od kraja jula.

To se najviše zahvaljuje stabilnom trendu slabljenja inflacije, što podržava tezu da je ciklus zaoštravanja monetarne politike završen.

Sada se najviše špekuliše o tome kada bi Fed mogao početi da smanjuje kamate.

Na tržištu novca procjenjuje se da bi prvo smanjenje kamata Feda moglo uslijediti već u martu, a da bi u cijeloj idućoj godini kamate mogle biti smanjene za cijeli procentni bod.

„Nedavno je tržište snažno poraslo, a kako danas nije bilo vijesti koje bi mogle dodatno podstaći rast, neki ulagači odlučili su da povuku dio zarade s tržišta”, kaže Michael James, direktor u Wedbush Securitiesu.

Među najvećim je gubitnicima bio je trgovački sektor, jer je trgovački lanac Lowe’s objavio podatke o slabijim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima i smanjio procjene zarade u ovoj godini.

I na evropskim berzama cijene dionica su blago pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,19 odsto, na 7.481 bod, dok je frankfurtski DAX skliznuo jedan bod, na 15.900 bodova, a pariski CAC 0,24 odsto, na 7.229 bodova.

