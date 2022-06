Indeksi blago pali na početku sedmice

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi blago pali jer, s obzirom na visoku inflaciju i rast kamatnih stopa, nema previše razloga za nastavak snažnog rasta cijena dionica, kakav je zabilježen prošle sedmice.

Dow Jones oslabio je 0,2 odsto na 31.438 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,3 odsto na 3.900 poena, a Nasdaq indeks 0,72 odsto na 11.524 boda.

Tokom trgovanja indeksi su se izmjenjivali u pozitivnom i negativnom području, da bi kraj trgovanja dočekali u minusu, što je najviše posljedica pada cijena dionica velikih tehnoloških kompanija, kao što su Amazon, Microsoft i Alphabet, prenosi Hrportfolio.

Od 11 najvažnijih sektora u njih osam cijene dionica su pale, dok je najviše porastao, 2,8 odsto, energetski sektor, što se zahvaljuje rastu cijena nafte.

Prošle sedmice su berzanske indekse podstakle naznake usporavanja rasta ekonomije i popuštanja inflacije, što je izazvalo nadu da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), biti manje agresivna u zaoštravanju monetarne politike.

No, u ponedjeljak objavljeni podaci o narudžbama u proizvodnji i prodaji kuća bili su bolji od očekivanja, što je u skladu s nedavnim porukama predsjednika Fed-a, Jeromea Powella, da je ekonomija dovoljno snažna da izdrži povećanje kamata u cilju suzbijanja inflacije.

Uprkos snažnom rastu prošle sedmice, S&P 500 i ostali indeksi na putu su gubitaka u junu, ali i cijelom tromjesečju.

Potvrdi li se to, bio bi do drugi kvartal zaredom kako cijene dionica padaju, što nije zabilježeno još od 2015. godine.

Do sezone objava kvartalnih poslovnih rezultata kompanija ostalo je još samo nekoliko sedmica. Od 500 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, njih oko 130 objavilo je osvrt na trenutnu poslovnu situaciju. Od toga ih je 45 bilo pozitivno, a 77 negativno.

A na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,69 odsto na 7.258 bodova, a frankfurtski DAX 0,52 odsto na 13.186 bodova. Pariški CAC oslabio je 0,43 odsto na 6.047 bodova.

