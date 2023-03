Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi blago pali, što je najviše posljedica pada cijena dionica u tehnološkom sektoru, koji je pod pritiskom prodaje nakon snažnog rasta u prvom tromjesečju.

Dow Jones oslabio je 0,12 odsto, na 32.394 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,16 odsto, na 3.971 poen, a Nasdaq indeks 0,45 odsto, na 11.716 bodova, prenosi Hina.

Pad indeksa uglavnom je posljedica pritiska na tehnološki sektor, koji je oslabio drugi dan zaredom, u prosjeku 0,5 odsto.

Uprkos tome, taj je sektor i dalje najveći dobitnik u prvom tromjesečju. S&P indeks tehnološkog sektora u plusu je od početka godine više od 15 odsto.

„Po pitanju tehnološkog sektora, radi se o reprizi prethodnog dana. Na snazi je blaga prodaja radi povlačenja zarade s tržišta, što pokazuje da je entuzijazam nešto splasnuo”, kazao je direktor u firmi Wedbush Securities, Michael James.

S druge strane, bankarski sektor se stabilizovao, nakon što je sedmicama zbog propasti Silicon Valley banke bio pod pritiskom.

A na evropskim berzama cijene dionica su blago porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,17 odsto, na 7.484 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,09 odsto, na 15.142 poena, a pariski CAC 0,14 odsto, na 7.088 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS