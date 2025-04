IFC spremna da pruži podrške implementaciji sporazuma Crne Gore i UAE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodna finansijska korporacija (IFC) spremna je da finansira i tehnički podrži projekte koje Crna Gora i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) budu realizovali na temelju međudržavnih sporazuma, kazao je generalni direktor IFC-a Makhtar Diop na sastanku sa premijerom Milojkom Spajićem, u Vašingtonu.

Spajić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, kazao da su sporazumi potvrda da odnosi Crne Gore i Emirata idu uzlaznom putanjom.

On je dodao da je uvjeren da će se na isti način stvoriti uslovi za saradnju i u energetici, posebno na planu obnovljivih izvora, a sve to, kako je kazao, u isključivom interesu građana.

Diop je rekao da Emirati trenutno ulažu više milijardi EUR u oblast obnovljive energije i da su u tom smislu praktično svjetski lider.

„Na raspolaganju smo da pružimo tehničku podršku izradi Međudržavnog sporazuma u oblasti energetike, te da sve projekte koje potencijalno budete zajednički realizovali i finansijski podržimo” poručio je Diop.

On je ocijenio da su UAE jedan od ključnih igrača na globalnoj sceni te informisao premijera o nedavnoj odluci da sjedište potpredsjednika IFC- ja za Centralnu Aziju bude upravo u Dubaiju.

Kako je saopšteno, Spajić je rukovodstvo IFC-ja upoznao sa projektima koje Crna Gora planira u pravcu izgradnje saobraćajne infrastrukture, sa akcentom na nastavak izgradnje preostalih dionica autoputa.

Diop je kazao da su spremni za saradnju po principu privatno – javnog partnerstva.

“Vidimo potencijal u Crnoj Gori i onome što radite. Želimo da budemo dio pozitivnih promjena. Računajte na našu podršku” poručio je Diop.

U saopštenju se navodi da je na sastanku iskazano očekivanje da će se tenderska procedura za aerodorome uskoro privesti kraju, nakon više od pet godina stagnacije.

“Nakon što praktično četiri prethodne Vlade nisu ništa uradile po ovom pitanju, odluku o budućnosti aerodroma očekujemo uskoro. To je pitanje koje predstavlja usko grlo turističkog i privrednog razvoja i mora se riješiti bez odlaganja” poručio je Spajić.

