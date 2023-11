Ibrahimović: Ponosan sam na izvještaj u dijelu koji se odnosi na MKI

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Bošnjačke stranke (BS) i bivši ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, kazao je da je ponosan što je Izvještaj Evropske komisije (EK) o Crnoj Gori prepoznao napredak u oblastima koje se odnose na Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI).

„Veoma sam ponosan na Izvještaj EK za Crnu Goru, u dijelu koji se odnosi na MKI, koji predstavlja najbolju sastisfakciju nakon 18 mjeseci rukovođenja tim veoma kompleksnim resorom“, naveo je Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz BS-a, on je rekao da je po ocjeni iz Izvještaja, koji smatra realnim, u poglavlju 14 – Saobraćajna politika, u dvije prethodne godine ostvaren izuzetan napredak.

„Pa je ocjena 2, koju smo zatekli, popravljena u prvoj godini na 3, a sada na 4“, kazao je Ibrahimović.

To je, kako je dodao, jedino poglavlje u kojem je zabilježen takav napredak.

„I u sektoru energetike zabilježen je napredak koji bi bio još značajniji da je usvojen Zakon o starteškim rezervama nafte koji je pripremljen, a za koji je Izvještajem data preporuka za usvajanje u narednom izvještajnom periodu, kao i za Zakon o željeznici koji je pripremljen“, kazao je Ibrahimović.

Prema njegovim riječima, sve to rezultat je tima sa kojim je imao zadovoljstvo i čast da radi u minulom periodu.

Ibrahimović je naveo da je dio tima ostao u dva ministarstva nastala iz MKI i da vjeruje da će novi menadžment prepoznati kapacitete tih ljudi.

Crnoj Gori, kako je poručio, za brži napredak umjesto dnevnopolitičkog populizma treba posvećen rad kompetentnih ljudi kakvih ima u državnoj administraciji i koji ne smiju biti žrtve političkih turbulencija, eksperimenata ili revanšizma.

„Oni su, a ne političari, nosioci evropskih integracija“, istakao je Ibrahimović.

