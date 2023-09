Ibrahimović podnio predlog za smanjenje akciza na naftne derivate

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, inicirao je jutros prema resoru finansija predlog za smanjenje akciza na naftne derivate.

Predlog je, kako je agenciji Mina-business saopšteno iz MKI-a, iniciran imajući u vidu uticaj cijene naftnih derivata na tržište robe i usluga, koji neminovno utiče na standard građana.

Sve vrste goriva su prošlog utorka poskupile cent do tri centa, što je 11. poskupljenje goriva od početka godine.

Crnoj Gori se cijene goriva usklađuju svake dvije sedmice na osnovu berzanskih kretanja cijena naftnih derivata i kursa dolara i eura. Na te iznose se dodaju ostale stavke definisane Uredbom o maksimalnim maloprodajnim cijenama goriva iz 2001. godine.

Ranije je iz Vlade saopšteno da bi, zbog rasta cijena goriva, ponovo mogla da razmotri mogućnost smanjenja akciza.

Konstantna, višemjesečna odluka Vlade, prva takve vrste u Crnoj Gori, donesena je na predlog Ministarstva finansija u maju prošle godine. Omogućila je građanima i privredi da imaju jeftinije gorivo, kako bi lakše podnijeli posljedice globalnih tržišnih šokova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS