I u septembru nastavljen dobar trend naplate prihoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) ostvarila je u septembru bruto naplatu prihoda u iznosu od 203,5 miliona EUR, što je 20 miliona ili 11 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Naplata prihoda u septembru je 24 miliona EUR ili 13 odsto viša u odnosu na 2019.

„Ostvarena naplata je i iznad plana prihoda 19,4 miliona EUR ili 11 odsto“, precizirali su iz UPC.

Prema strukturi naplaćenih prihoda, dominira naplata poreza na dodatu vrijednost od 105,3 miliona EUR, što je odnosu na prošlu godinu 27,2 miliona ili 35 odsto više. U poređenju sa planiranim iznosom, naplata je veća 24 miliona ili 29 odsto.

„Naplata poreza na promet nepokretnosti u septembru je iznosila 2,4 miliona EUR, što je u odnosu na prošlu godinu 306,67 hiljada EUR ili 15 odsto više. U poređenju sa planiranom naplatom, veća je 691,94 hiljade EUR ili 41 odsto“, navodi se u saopštenju.

Rast naplate zabilježen je i kod koncesionih naknada, pa je po tom osnovu naplaćeno 3,6 miliona EUR, što je 29 odsto više u odnosu na prošlu godinu.

„Naplata doprinosa za navedeni period je iznosila 41,9 miliona EUR, što je 14 odsto manje nego u prošloj godini, dok je šest odsto više od planiranog iznosa, imajući u vidu izmjenu poreskih propisa koji su na snazi od januara“, objasnili su iz UPC.

Ostvarena bruto naplata po osnovu akciza iznosila je 25 miliona EUR i niža je osam odsto u odnosu na isti period prošle godine.

„Imajući u vidu odluku o smanjenju akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja za 50 odsto, naplata akciza je smanjena 20 odsto u odnosu na planirani iznos. S tim u vezi, po osnovu akcize na mineralna ulja i njihove derivate naplaćeno je 11,2 miliona, što je 40 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine“, precizira se u saopštenju.

Međutim, najveći rast naplate ostvaren je kod akcize na duvanske proizvode. Po tom osnovu naplaćeno je 10,6 miliona EUR, što je u odnosu na isti period prošle godine 4,2 miliona ili 67 odsto više. To je u odnosu na planirani iznos više tri miliona ili 40 odsto.

Naplata prihoda po osnovu carine iznosila je 3,9 miliona EUR, što je 1,2 miliona ili 44 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period. U odnosu na planirani iznos, naplata je povećana 46 odsto.

Iz UPC su naveli da je u periodu od januara do septembra ostvarena bruto naplata prihoda u iznosu od 1,56 milijardi EUR, što je 154 miliona ili 11 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period, a za 93 miliona ili šest odsto više u odnosu na 2019.

Ostvarena naplata je 151 milion EUR ili 11 odsto iznad plana prihoda za navedeni period.

„Prema strukturi naplaćenih prihoda, po osnovu poreza na dodatu vrijednost naplaćeno je 755 miliona EUR, što je odnosu na prošlu godinu 191 milion ili 34 odsto više, a u odnosu na planirani iznos 171 milion ili 29 odsto više“, precizira se u saopštenju.

Naplata poreza na promet nepokretnosti u navedenom periodu iznosila je 20 miliona EUR, što je u odnosu na prošlu godinu sedam miliona ili 53 odsto više, a u odnosu na planirani iznos 8,3 miliona ili 68 odsto više.

Rast naplate zabilježen je i kod koncesionih naknada, pa je po tom osnovu naplaćen 31 milion EUR, što je 44 odsto više u odnosu na prošlu godinu.

Naplata doprinosa za navedeni period iznosila je 318,4 miliona EUR, što je 17 odsto manje od naplate u prošloj godini, dok je četiri odsto manje od planiranog iznosa, imajući u vidu izmjenu poreskih propisa koji su na snazi od januara ove godine.

„Ostvarena bruto naplata po osnovu akciza iznosila je 196 miliona EUR i veća je pet odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Imajući u vidu odluku o smanjenju akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja za 50 odsto, naplata akciza je smanjena pet odsto u odnosu na planirani iznos“, rekli su iz UPC.

S tim u vezi, po osnovu akcize na mineralna ulja i njihove derivate naplaćeno je 99,2 miliona EUR, što je 20 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine.

„Međutim, najveći rast naplate ostvaren je kod akcize na duvanske proizvode. Po tom osnovu naplaćeno je 70 miliona EUR, što je u odnosu na isti period prošle godine 29 miliona ili 72 odsto više, a u odnosu na planirani iznos 23 miliona ili 49 odsto više“, navodi se u saopštenju.

Naplata prihoda po osnovu carine iznosila je 29,3 miliona EUR, što je osam miliona ili 40 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. U odnosu na planirani iznos naplata je povećana 31 odsto.

