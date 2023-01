Hrvatska uvela euro i ušla u Šengen

Zagreb, (MINA-BUSINESS) – Hrvatska je u ponoć uvela euro i ušla u Šengen, čime je zaokružen postupak integrisanja u politički prostor Evrope.

S obzirom na sveobuhvatnost organizacija i multilateralnih dogovora preko kojih države Evrope sarađuju, Hrvatska ulazi u društvo potpuno integriranih, prenosi Index.hr.

Ekskluzivni klub država koje su potpuno integrisane u sve glavne oblike međusobne saradnje država evropskog kontinenta Hrvatska dijeli s Njemačkom, Francuskom, Španijom, Italijom, Portugalijom, Grčkom, Holandijom, Belgijom, Luksemburgom, Estonijom, Litvanijom, Letonijom, Slovačkom i Slovenijom.

Samo te države su članice svih glavnih organizacija i međudržavnih sporazuma kojima je isprepleten prostor Evrope.

Ulazak u eurozonu i Šengen donosi velike i važne promjene.

Ministarstvo finansija objavilo je najvažnije informacije o procesu zamjene kune eurom pa tako navodi kako se očekuje da će do 15. januara svih četiri hiljade bankomata biti prilagođeno i operativno, da obveza dvojnog iskazivanja cijena traje do kraja 2023. te da će se u roku od 60 dana od uvođenja eura bez naknade moći zatvoriti jedan ili više računa u banci.

S prvim danom nove godine Hrvatska je postala 20. članica eurozone, a euro postaje službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Hrvatskoj.

U ponoć je počeo i period dvojnog opticaja, koje će trajati do 14. januara. Tokom tog perioda prilikom gotovinskih transakcija istovremeno će biti moguće da se, uz euro, koriste i kune kao zakonsko sredstvo plaćanja.

Primalac plaćanja biće dužan da u slučaju plaćanje gotovim novcem kune ostatak vrati u eurima, naveli su iz Ministarstva. Ako primalac plaćanja nije u objektivnoj mogućnosti da ostatak iznosa vrati u eurima, može to uraditi u kunama.

