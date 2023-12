Hrabrost i upornost u biznisu siguran put ka cilju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mlade žene koje razmišljaju o pokretanju biznisa trebalo bi da hrabro uđu u to, vjeruju u sebe, budu uporne i da ne doživljavaju svaki neuspjeh kao barijeru, saopštila je vlasnica kompanije Doding, Ana Pejović.

Ona je, gostujući u podkastu Privredne komore (PKCG) u okviru kampanje Snaga je u svima nama, poručila svim ženama koje žele da pokrenu sopstveni biznis da se ne okreću iza, već da idu naprijed, i sigurno će doći do cilja.

Kao najveće barijere za biznis, Pejović je istakla nelojalnu konkurenciju, sivu ekonomiju, manjak radne snage i neefikasnost administracije, uz ocjenu da je ove izazove potrebno riješiti u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta.

U tom kontekstu, kako je saopšteno iz PKCG, Pejović je kao pozitivne primjere podrške navela program Žene u biznisu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), čiji je korisnik, ali i bespovratnu pomoć Ministarstva ekonomskog razvoja za kupovinu novih tehnologija, ističući da ona treba da bude snažnija.

“Domaće proizvode vidim kao dragulje u kruni jedne male države i njima je potrebna snažna sistemska podrška, posebno danas kada mnogi biznisi “trče trku” sa novim tehnologijama”, kazala je Pejović.

Ona je ocijenila da je za uspjeh biznisa važno da svaki klijent dobije isti kvalitet usluge, nezavisno od veličine projekta i da je jedan od najvažnijih principa u poslovanju za koji se zalaže – držati se struke.

“Struka je nešto za šta smo mi školovani i ako se držite principa struke, vi ne možete da pogriješite. Znači, nikome ne nuditi ništa što vi ne biste željeli da imate. U mom slučaju, prostor klijenta prihvatite kao da ćete vi živjeti u njemu, tako ga napravite i tu nema greške”, rekla je Pejović.

U njenoj firmi, koja broji više od stotinu zaposlenih, ali i za svakoga ko želi ozbiljno da se bavi biznisom, Pejović ističe kontinuiranu edukaciju kao ključ uspjeha.

“Ne možemo da se zadržimo na fakultetu. Moramo uvijek da radimo nešto novo, uvodimo nove tehnologije, uvodimo nove materijale, dizajn, detalje. Moramo da se edukujemo. Mi se trudimo da uložimo u ljude u firmi, u njihova znanja, odemo na sajmove – to su veliki doprinosi našim ljudima da se upoznaju sa novim tehnikama i to je ono što nas gura naprijed” rekla je Pejović.

Ona je svoju strast prema arhitekturi pretvorila u blizu tri decenije uspješan porodični biznis i prvu crnogorsku firmu za dizajn enterijera, zajedno sa suprugom Brankom koji je građevinski inženjer.

“U biznis smo ušli slučajno. Ja sam završila fakultet u Beogradu i smatrala da ću sa tim fakultetom sigurno naći posao. Bila sam jedini arhitekta na birou rada, za mene nije bilo mjesta i onda nijesam željela da prolazi vrijeme, prosto sam se okrenula tome da budem preduzimljiva i da se okušam u privatnom biznisu. Mogu reći da je stanje u oblasti dizajna enterijera u tom trenutku bilo na vrlo niskom nivou. Kao što idete kod advokata kada želite pomoć za odlazak na sud, ili kod ljekara kada se liječite, tada je bila nepoznanica da odete kod arhitekte da vam on pomogne kako da uredite svoj prostor”, rekla je Pejović.

Prepoznavši šansu, krenula je prvo sa malim projektima – rekonstrukcijom stanova, dok su danas njeni klijenti neki od najluksuznijih hotela na crnogorskom primorju i vlasnici brojnih rezidencijalnih objekata.

“Danas je situacija skroz drugačija i mogu da kažem da smo puno doprinijeli edukaciji tržišta i ljudi u Crnoj Gori. Ono na šta sam posebno ponosna je da smo, kao jedna domaća firma, prepoznati da možemo da učestvujemo na velikim projektima gdje su stranci investitori” ocijenila je Pejović.

Cijeli podkast se može pogledati na YouTube kanalu PKCG https://www.youtube.com/watch?v=dqKHZ5r2eVg .

Pejović je bila gost sedmog od ukupno 12 podkasta PKCG, koji će se emitovati do kraja godine, svakog petka u 21 sat i 30 minuta na drugom programu RTCG i YouTube kanalu PKCG.

Podkast istražuje ključne teme vezane za biznis okruženje kroz prizmu mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća, direktno iz perspektive vlasnika/ca tih kompanija.

Kampanjom Snaga je u svima nama, PKCG želi da podigne svijest o važnosti crnogorske poslovne zajednice, kroz pružanje podrške postojećim preduzetnicima i motivisanje budućih liderki i lidera da se odvaže na pokretanje sopstvenog biznisa.

