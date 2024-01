Hitna potreba za izmjenom ugovora o EZ

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici nevladine organizacije (NVO) Eko-tim ocijenili su da su neophodne hitne izmjene ugovora o Energetskoj zajednici (EZ), u cilju postizanja dekarbonizacije u zemljama Zapadnog Balkana.

Iz Eko-tima su istakli neophodnost i potrebu za izmjenom ugovora o EZ, s fokusom na aktivno učešće Evropske komisije (EK) u tom procesu.

„Procesi i obaveze koje se tiču dekarbonizacije zemalja Zapadnog Balkana, Evropska unija (EU) koordinira upravo kroz EZ. Međutim, identifikovane su mnoge manjkavosti i strukturni nedostaci u ugovoru, koji su doprinjeli nerealizaciji obaveza iz ugovora u svim zemljama regiona. S tim u vezi, jedna od poražavajućih činjenica je da se emisija zagađujućih materija iz većine termoelektrana na ugalj u regionu u posljednjih pet godina nijesu smanjile, već su se čak i povećale“, navodi se u saopštenju Eko-tima.

Koordinatorka programa za klimu i energiju u Eko-timu, Diana Milev Čavor, objasnila je da se ugovor o EZ odnosi na njegovu ograničenu moć kažnjavanja.

„Naime, u poređenju sa drugim međunarodnim ugovorima, poput onih unutar EU, ugovor o EZ ne sadrži stroge kaznene mehanizme za zemlje koje ne poštuju njegova pravila. Nedostatak funkcionalnog kaznenog mehanizma u prethodnim godinama ograničio je primjenu ugovora, pa tako danas imamo situaciju da EZ ima otvorene postupke protiv svih zemalja članica. Osim predmeta koje je protiv njih otvorila EZ, nije bilo suštinskih posljedica ovih kršenja“ navela je Milev Čavor.

Slučaj Crne Gore je, kako su dodali iz Eko-tima, takođe i dalje otvoren, s obzirom na to da Savjetodavni odbor u okviru EZ još nije dostavio pravno mišljenje, pa se tako na Ministarskom sastanku održanom krajem prošle godine u EZ nije donjela odluka o eventualnim sankcijama za Crnu Goru u vezi sa prekoračenjem broja dozvoljenih radnih sati Termoelektrane (TE) Pljevlja.

EK ima važnu ulogu u okviru ugovora o Energetskoj zajednici. Ona mora pratiti sprovođenje ugovora od zemalja članica i drugih ugovornih strana, te dati predloge za njegovo poboljšanje, kako bi se osiguralo njegovo efikasno sprovođenje.

“Važno je da se ugovor o EZ izmijeni, kako bi se obezbjedilo poštovanje i ispunjavanje obaveza iz ugovora. Mora postojati odgovornost za preuzete, a neispunjene obaveze. Upravo zbog toga moramo biti pažljivi u prihvatanju ugovornih obaveza, koje moraju biti i realne i dostižne, što do sada nije bio slučaj. Naši ministri su potpisivali sve sto je bilo na stolu za potpisivanje, nesvjesni toga šta veliki dio tih obaveza znači, pa je zato i veliki dio tih obaveza ostao nerealizovan”, poručila je Milev Čavor.

Prema njenim riječima, iako EZ nije podnosila izvještaje EK o postignutim rezultatima, Komisija je i te kako upoznata sa svim problemima u poštovanju tog ugovora i nesipunjavanju obaveza.

“Izmjena ugovora je jedini realni naredni korak ukoliko EK zaista želi da vidi neki progres u zemljama Zapadnog Balkana na putu dekarbonizacije. Taj progres je trenutno nezadovoljavajuć i veoma spor”, zaključila je Milev Čavor.

