Hipotekarna banka obilježava svjetski Dan štednje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Hipotekarna banka će se i ove godine, u okviru svojih društveno odgovornih aktivnosti, priključiti zajedničkoj akciji dodjele štednih knjižica djeci koja se rode od danas do 6. novembra u Crnoj Gori.

Iz banke je objašnjeno da je to u cilju obilježavanja svjetskog Dana štednje, koji je ustanovljen 31. oktobra 1925. godina na skupu bankara iz 25 zemalja u Milanu i u čitavom svijetu se nedjelja štednje organizuje od tog datuma do 6. novembra.

“Imajući u vidu da se ove godine obilježava 20 godina od pokretanja ove kampanje, djeci rođenoj u ovom periodu, a čiji roditelji otvore štednu knjižicu u Hipotekarnoj banci, biće donirano 400 EUR, pored 400 EUR koje donira Centralna banka (CBCG). Deponovani iznos od 800 EUR biće oročen na godinu, a nakon isteka tog perioda, roditelji novac mogu podići ili nastaviti štednju”, navodi se u saopštenju.

Hipotekarna banka nudi dječiju štednju Mravac, koja predstavlja oročenu kumulativnu štednju sa minimalnim iznosom prve uplate od samo 20 EUR, a klijenti sami biraju visinu i dinamiku uplata.

“Sve popularnija je i štednja Aktiviraj sitniš koja omogućava korisnicima Visa i Mastercard debitnih kartica da prilikom svake obavljene kupovine razliku između iznosa računa i prvog većeg iznosa prenesu na drugi transakcioni račun ili račune kumulativne štednje”, navodi se u saopštenju.

Sve informacije o štednji mogu se naći na web sajtu www.hipotekarnabanka.com, a informacije se mogu dobiti i pozivom na broj Kontakt centra 19905.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS