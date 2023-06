Hipotekarna banka dovodi najcjenjenija imena iz oblasti investicija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Hipotekarna banka će u srijedu u hotelu Hilton organizovati događaj pod nazivom Road to Investments – financial market conference 2023, na kojem će učesnici biti značajni evropski stručnjaci iz oblasti investicija.

Iz Hipotekarne banke su kazali da će Podgorica, stoga, biti domaćin jednog od najznačajnijih događaja iz oblasti bankarstva i finansija u ovoj godini.

Profesor korporativnih finansija na Bokoni univerzitetu, Maurizio Dallocchio, dekan Zagreb School of Economics and Management, Mato Njavro i rukovoditeljka odjeljenja za institucionalno poslovanje u Raiffeisen Capital Management-u, Claudia Dunisch, samo su neka od imena koja će sa učesnicima konferencije podijeliti svoja znanja i iskustva.

“Tokom konferencije biće organizovano više panela i prezentacija o međunarodnom tržištu kapitala, tržišnim uslovima i trenutnoj situaciji u vezi sa investicijama na tržištu kapitala, ulaganju u investicione fondove, kao i o ulaganju u investicione sertifikate”, navodi se u saopštenju.

Kompletan program konferencije može se pogledati na linku https://www.hipotekarnabanka.com/road-to-investments.

Konferencija je otvorena za zainteresovane, a broj mjesta je ograničen.

