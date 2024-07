Hilbers: Pozitivan pravac razvoja Crne Gore

Kišinjev, Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Paul Hilbers, saopštio je da je zadovoljan stanjem crnogorske ekonomije, pri čemu je istakao pozitivan pravac razvoja Crne Gore, naročito u dijelu otpornosti sistema na dosadašnje šokove kojima je ekonomija bila izložena.

On se sastao sa delegacijom Ministarstva finansija i Centralne banke (CBCG), predvođenom ministrom finansija, Novicom Vukovićem, koji učestvuju na sastancima belgijsko-holandske Konstituence MMF-a i Svjetske banke (SB) u Kišinjevu u Moldaviji.

Tema sastanaka je, kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, obezbjeđivanje snažnog rasta u okruženju punom neizvjesnosti.

Govornici na sesijama su visoki predstavnici MMF-a i SB-a, kao i predstavnici zemalja članica Konstituence, koji su ove godine poseban akcenat stavili na zelenu tranziciju, podsticanje produktivnosti radne snage, energetsku efikasnost, regionalnu saradnju i EU integracije, kao veoma važne faktore za kreiranje politika čiji je cilj održivi rast i razvoj.

Takođe, delegacija Crne Gore održala je niz bilateralnih sastanaka, čiji je fokus bio sprovođenje agende kojom će se uticati na izazove sa kojima se suočava crnogorska ekonomija, prvenstveno u kontekstu održivih javnih finansija i značaja daljeg unaprjeđenja regulatornog okvira.

Vuković se u Kišinjevu sastao i sa zamjenikom direktora MMF-a, Kenji Okamuraom, koji je naglasak stavio na zatvaranje obaveza koje proizilaze iz procesa EU integracija, a kojima će se podstaći rast, povećati efikasnost investicija i omogućiti smanjenje jaza u dohotku crnogorskih građana u odnosu na prosjek Evropske unije.

Tom prilikom, Vuković je ukazao na značaj dobijanja IBAR-a i predaje SEPA aplikacije, kao dvije ključne mjere rane integracije, koje će doprinijeti upravo postizanju cilja koji je naglasio Okamura.

Učesnici sastanka zajednički su konstatovali da će napori koji su uloženi prethodnih mjeseci u cilju jačanja fiskalne i finansijske stabilnosti dati rezultate, kako u procesu EU integracija, tako i na polju snaženja otpornosti i unapređenja stabilnosti.

