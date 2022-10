Halal proizvodi obogatiće ponudu Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora će, otvaranjem za tržišta Saudijske Arabije i Egipta, sertifikovanjem restorana, kao i proizvoda koji se koriste u pripremi halal hrane obogatiti ponudu za turiste sa tih tržišta, rekao je savjetnik direktorice Nacionalne turističke organizacije (NTO) Amel Dedeić.

Kako je saopšteno, NTO u utorak učestvovala je na Halal Business Forumu u Zagrebu koji je okupio predstavnike iz 40 zemalja svijeta.

Dvodnevni program ponudio je brojne mogućnosti proizvođačima i pružaocima usluga za razgovor, analiziranje fenomena u području halala, i razvoj saradnje i razmjenu iskustava.

“Pored panel diskusije i naučne konferencije, na Forumu je poseban akcenat stavljen na održavanje individualnih razgovora (B2B) za povezivanje kvalifikovanih kupaca sa proizvođačima sa svjetskog halal tržišta”, kaže se u saopštenju NTO-a.

Rukovodilac Centra za sertifikaciju halal kvaliteta Aldin Dugonjić zahvalio je prisutnima na dolasku i podršci, a posebno ministarstvima poljoprivrede, turizma, privrednog i regionalnog razvoja, kao i Gradu Zagrebu, i preduzećima i organizacijama.

Tokom održavanja foruma, savjetnik direktorice NTO Amel Dedeić sastao se sa Dugonjićem, kao i sa predstavnikom agencije za sertifikovanje halal kvaliteta iz Tuzle, Nerminom Hadžićem.

“Tom prilikom, organizacije iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine su pokazale zainteresovanost da pruže punu podršku, i da podijele svoje znanje i iskustvo koje imaju u sertifikaciji halal kvaliteta”, rekli su iz NTO-a.

Dedeić je kazao da je Halal Business Forum odlična prilika da se svi učesnici upoznaju sa halal proizvodima, turističkom ponudom, sa sertifikatima halal proizvoda i uslugama, uz brojne predavače koje su imali priliku da čujemo.

Prema njegovim riječima, otvaranjem za nova tržišta Saudijske Arabije i Egipta sertifikovanje restorana, kao i proizvoda koji se koriste u pripremi halal hrane će obogatiti ponudu turistima sa pomenutih tržišta.

“S obzirom na to da ima zainteresovanih iz naše turističke privrede za halal sertifikate, forum je veoma interesantan i za Crnu Goru, a pojedini naši ugostiteljski objekti su već ušli u fazu realizacije jednog takvog projekta“, kazao je on.

Pored savjetnika direktorice NTO, na Forumu su učestvovali i direktor lokalne turističke organizacije Rožaje Nedžad Murić, predstavnica Privredne komore Crne Gore Sanja Marković i predstavnik Skijališta Dženis Nurković.

Halal Business Forum u Zagrebu održan je u organizaciji Centra za sertifikaciju halal kvaliteta Islamske zajednice u Hrvatskoj, koji, kako se navodi, ističu da su veoma zadovoljni odzivom, i da veliki broj prijavljenih najviše govori o tome.

