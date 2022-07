Hajduković će se braniti sa slobode, ostalima određeno zadržavanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uhapšenima u akciji Plantaže Seadu Šahmanu, Božu Mihailoviću, Dušku Peroviću i Đorđiju Rajkoviću određeno je zadržavanje do 72 sata, dok je Anica Hajduković nakon saslušanja puštena da se brani sa slobode.

To je potvrđeno portalu RTCG iz Specijalnog državnog tužilaštva.

Veselin Vukotić je još na saslušanju.

Saslušanja su počela jutros nešto prije osam sati.

Službenici Uprave policije u ponedjeljak su, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, uhapsili šest bivših članova Odbora direktora Plantaža zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja u privrednom poslovanju.

Iz policije je tada saopšteno da su pripadnici Specijanog policijskog odjeljenja izvršili pretrese na više lokacija u kojima je oduzeto više desetina hiljada EUR.

