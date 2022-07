Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Gusinje ima veliki turistički potencijal, posebno doline Vusanj i Grebaje, saopštila je predsjednica te opštine Anela Čekić, dodajući da bi ta dva bisera što prije trebalo valorizovati.

Iz Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava kazali su da je resorni ministar Fatmi Đeka boravio danas u posjeti Gusinju i razgovarao sa Čekić.

Na sastanku je, kako se navodi, konstatovano da Opština Gusinje od svog formiranja ima dosta važnih pitanja sa kojima se suočava.

Čekić je zahvalila Đeki na posjeti i interesovanju za prilike i aktuelne izazove u Gusinju.

Ona je upoznala Đeku sa projektnim dokumentacijama, revidiranim projektima, i onima čija je realizacija u toku.

“Opština Gusinje ima veliki turistički potencijal, posebno doline Vusanj i Grebaje. S tim u vezi, trebalo bi iznaći načina u najskorije vrijeme da se ovi biseri prirode valorizuju na adekvatan način”, kazala je Čekić.

Dodaje se da su sagovornici predstavili putnu infrastrukturu kao jedan od najvećih izazova u Opštini.

“Takođe, postoje izazovi koji mogu dobiti skorije rješenje ukoliko bude volje donosilaca odluka, poput graničnog prelaza Čakor, za koji su tehnički uslovi stvoreni, dugo već čeka otvaranje, te izgradnje sportske sale”, dodaje se u saopštenju.

Đeka je zahvalio Čekić na prijemu i prilici da razgovaraju o saradnji u oblasti jačanja poštovanja ljudskih i manjinskih prava.

“On je pohvalio opštinu Gusinje koja je sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava potpisala Memorandume o saradnji u oblasti ostvarivanja politika jednakih mogućnosti i zaštite ranjivih društvenih kategorija”, navodi se u saopštenju.

On je kazao da je Gusinje primjer uspješnog suživota, i da je od velikog značaja za Crnu Goru, osjećaj koji dijaspora gaji prema svom zavičajnom kraju.

Đeka je rekao da je uvijek lijepo svjedočiti osjećaju koji ljudi koji otišli iz ovih krajeva, svakog ljeta dolaze u posjetu svom zavičaju, pomažu u okviru svojih mogućnosti i ne zaboravljaju svoje porijeklo.

“Crna Gora bogata takvim primjerima i dok danas svi zajedno rade na izgradnji njene bolje budućnosti, znamo da smo na pravom putu”, poručeno je sa sastanka.

