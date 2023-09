Gubici na mreži u avgustu 9,76 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Gubici na mreži Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) u avgustu su iznosili 9,76 odsto i bili su, uprkos nelegalnoj gradnji i samovoljno priključenim potrošačima, 0,63 procentna poena manji nego u uporednom periodu.

„Taj podatak govori da je ostvareni nivo gubitaka niži 0,63 procentna poena u odnosu na isti period prethodne godine, kada su iznosili 10,39 odsto“, navodi se u saopštenju.

Iz CEDIS-a su rekli da kada se govori o gubicima za prvih osam mjeseci ove i prethodne godine, takođe se može konstatovati da su u ovoj godini oni niži gotovo jedan procentni poen.

„Za prvih osam mjeseci gubici iznose 10,85 odsto odnosno 221.946,353 megavat sati (MWh), dok je za naznačeni period u prošloj godini iznos gubitaka bio 11,81 odsto odnosno 241.533,762 MWh. Kada ostvarenu uštedu od 19,62 hiljade MWh pomnožimo sa prosječnom cijenom MWh na referentnoj HUPEX berzi (116,89 EUR) dolazimo do konačnog iznosa uštede od 2,29 miliona EUR“, precizirali su iz CEDIS-a.

Takođe, uporedno sa prethodnim godinama, ostvarena ušteda u prvih osam mjeseci je 3,42 miliona EUR u odnosu na 2021, te 4,8 miliona EUR u odnosu na 2020. godinu.

„Ključni faktori koji su doprinijeli zabilježenom smanjenju procenta gubitaka energije su sprovedene akcije u okviru Sektora za mjerenje CEDIS-a, što se prvenstveno odnosi na akciju nelegalnih potrošača, akciju kontrole gubitaka na trafo-reonima, kao i na projekat proširenja treće faze AMM-a“, navodi se u saopštenju.

Sve te akcije Sektora za mjerenje pratila su značajna ulaganja u mrežu na svim naponskim nivoima, prije svega revitalizacija srednjenaponske i niskonaponske mreže, rekonstrukcija niskonaponske mreže, početak pripreme mreže za implementaciju SCADA sistema kao i ostale aktivnosti u okviru CEDIS-a.

„U periodu u kome se bilježi pad procenta gubitaka energije, kroz akciju nelegalnih potrošača, koja podrazumijeva obilazak terena u cilju pronalaženja nelegalnih priključaka, njihova evidencija i implementacija kroz evidenciju nelegalnih potrošača, Sektor za mjerenje je dostavio nadležnim službama CEDIS-a preko osam hiljada predmeta“, rekli su iz CEDIS-a.

Računajući vrijeme od druge polovine prethodne godine do danas, tim sprovedenim aktivnostima veliki broj potrošača sa nelegalnim priključcima na terenu je uključeno u redovni obračun utrošene energije. Time je povećana realizovana energija na brojnim trafo-reonima što podrazumijeva pad procenta gubitaka.

„Da su svi samovoljno priključeni potrošači bili aktivirani u bazi snabdjevača tokom ovog perioda, gubici bi za prošlu godinu bili niži 0,36 procentna poena i iznosili bi 11,26 umjesto 11,62 odsto, dok bi za prvih osam mjeseci gubici bili niži 0,32 procentna poena i iznosili bi 10,53, a trenutno su 10,85 odsto, odnosno 221.946,353 MWh“, dodaje se u saopštenju.

Od početka prethodne do septembra tekuće godine kroz akciju kontrole gubitaka, koja podrazumijeva detaljan obilazak traforeona i utvrđivanje svih mogućih nepravilnosti na mjernim mjestima, napravljena su oko 400 obračuna neovlašćene potrošnje, odnosno obračunata je neovlašćena potrošnja koja, izražena u energetskim veličinama za taj period iznosi 7.975,964 MWh.

„Na pad procenta gubitaka, osim obračuna napravljenih na osnovu zatečenih nepravilnosti, imalo je uticaja i izmještanje velikog broja mjernih mjesta na kojima nijesu ustanovljene konkretne nepravilnosti, a koja su kroz logičke kontrole označena kao potencijalno sumnjiva“, navodi se u saopštenju.

Takođe, radovima u okviru projekta proširenja treće faze AMM-a započetih u avgustu prošle godine izmješteno je preko 13 hiljada mjernih mjesta, zaključno sa tekućim mjesecom, što je imalo pozitivan efekat na smanjenje gubitaka energije na kandidovanim traforeonima.

Rukovodilac Sektora za mjerenje u okviru CEDIS-a, Vaso Zeković, kazao je da nelegalna gradnja znači i nelegalno priključenje i gubitke na elektrodistibutivnoj mreži.

„Postojeća infrastruktura se neplanski opterećuje, čime se povećavaju troškovi za održavanje i umanjuju efekti investicija. Na terenu, postupak otkrivanja i uvođenja nelegalnih priključaka u zakonom definisane okvire, predstavlja mukotrpan proces, koji zahtijeva i angažovanje značajnog broja zaposlenih“, naveo je Zeković.

On je rekao da za CEDIS, naročito u aktuelnim uslovima globalne nesigurnosti na tržištu energenata i nezapamćenih skokova cijena opreme za održavanje elektromreže, sve navedeno predstavlja ozbiljno finansijsko opterećenje.

„Takođe, borba sa ovim duboko ukorijenjenim i široko zastupljenim problemom zahtijeva i sistemsku podršku koja, po mom uvjerenju, nije dovoljna i dosljedna. Imajući u vidu navedene negativne aspekte, smatram da postignuti rezultati imaju posebnu vrijednost“, zaključio je Zeković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS