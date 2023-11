Grupa grčkih brodara obustavila prevoz ruske nafte

Atina, (MINA-BUSINESS) – Grupa velikih grčkih brodara obustavila je u proteklim sedmicama prevoz ruske nafte kako bi izbjegla američke sankcije, rekla su četiri trgovca čije su navode potvrdili podaci o otpremi.

Minerva Marine, Thenamaris i TMS Tankers već nekoliko sedmica ne transportuju naftu iz Rusije, tvrde trgovci.

Thenamaris je saopštio da ne komentariše komercijalna pitanja, a Minerva Marine i TMS Tankers nijesu odgovorili na upit Reutersa da komentarišu navode neimenovanih izvora, prenosi SEEbiz.

Od septembra odnosno oktobra tri brodara prihvatala su sve manje ruske nafte, prema trgovcima i podacima brodskih agenata, a u novembru otklonili su zahtjeve za najmom tankera, rekli su trgovci koji su prethodno s njima sarađivali.

Povlačenje grčkih brodara nadovezalo se na postroženi američki režim sankcija prevoznicima i osiguravaocima koji servisiraju rusku naftu skuplju od 60 USD, prema dogovoru grupe velikih ekonomija G7.

Cjenovni limit uveden je kako bi se smanjili prihodi Rusije za finansiranje rata u Ukrajini.

Sredinom oktobra američko ministarstvo finansija uvelo je sankcije firmi Ice Pearl Navigation SA sa sjedištem u Turskoj, vlasniku tankera Yasa Golden Bosphorus, i Lumber Marine SA sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, vlasnika tankera SCF Primoyre.

Mjesec kasnije ministarstvo je na popis uvrstilo još tri kompanije sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kazan Shipping Incorporated, Progress Shipping Company Limited i Gallion Navigation Incorporated, i tri broda u njihovom vlasništvu.

