Gradska luka u Herceg Novom u nautičkoj “julskoj rupi”

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Sezona u hercegnovskoj gradskoj luci Škver je u maju i junu dobro počela, ali je u ovom mjesecu promet pao, iako postoje dobre najave od 20. jula.

Kako prenosi Novski portal, pamti gradska luka Škver i bolje dana jula i takozvanog špica nautičke sezone.

Direktor Agencije za gazdovanje gradskom lukom, Božo Ukropina, kazao je da je u maju odlično počelo, čak sa 80 do 90 odsto ostvarenog prometa iz 2019. godine.

“Slično je bilo i u junu, ali sada je nekako promet pao, iako imamo dobrih najava od 20. jula. Čarteri, koji treba da nas “izvuku” iz finansijskih nevolja, su u padu na 60 odsto. Ove sezone imamo samo jedan turski gulet, od dvije kompanije sa kojima smo sarađivali. On dolazi jednom sedmično. Takođe, turistički brodovi iz okruženja ne rade u punom kapacitetu, a dolazilo je do prije korone po devet brodova. Sada je to najviše dva, tri, četiri dnevno”, rekao je Ukropina za Novski portal.

Usluge gradske luke kroz čarter rezervacije mogu da koriste jedrilice i katamarani od deset do 18 metara i turistički brodovi iz okruženja dužine od 20 do 35 metara.

Sada svakog dana samo dolaze Vesna i Lipovac. Budva nije ustaljena, kao ni Batuta i Posejdon, nema Vesne 2, niti Lipovca 2, Marije.

“Ne znamo što je razlog za izostanak turističkih brodova, da li izmijenjena klijentela u hotelima i nedostatak turista iz Rusije i Ukrajine. Trebalo bi da to nadomjestimo plovilima koji su na stalnom boravku i čarterima, iako je u julu drastičan pad uplovljavanja jedrlica. No, s mora gledam i naše plaže, a to nije slika u skladu sa ovim datumom sezone, a ni zvaničnim podacima o posjeti”, smatra Ukropina.

U Agenciji vjeruju da će se, ipak, finansijski izvući ove godine, uz one koji na duže koriste neki od 40 raspoloživih vezova u luci, te čartere u septembru ili oktobru, ali kako smatra Ukropina, to nije to.

Osim toga, razvoj i sanaciju gradske luke i dalje koči neriješen pravni status, pa ona jedina u regionu djeluje mimo zakonskih regula.

Ovdje priželjkuju model poput tivatskog Kalimanja, koja ima sve uslove za boravak nautičara, video nadzor. Ali, nikako da se pomire interesi tri vlasnika-korisnika akvatorijuma, odnosno Opštine, Morskog dobra, te sve uskladi sa zakonskim propisima. To nije pošlo za rukom niti jednoj Vladi do sada.

Stari lukobran se godinama urušava pred udarima juga i velikih valova, a popušta i pristanište, koje nema mogućnost vezivanja većih plovila.

Studija sa potrebnim podlogama i idejnim rješenjem sanacije-rekonstrukcije lukobrana luke Škver, radi izrade glavnog projekta, koštala je Morsko dobro skoro 40 hiljada EUR.

O njoj se priča već godinu, a biće gotova na jesen, smatraju u Agenciji.

Prema riječima Ukropine, dobro je što je prošao njegov predlog na lokalnoj Skupštini da se 50 odsto sredstava od prodaje opštinskog placa na Žvinjama preusmjeri za rekonstrukciju lukobrana. Preostali iznos tražiće od Morskog dobra.

