Gradnja žičare ide po planu

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Žičara Kotor – Lovćen biće svečano otvorena 13. jula, kako je i ranije najavljeno, a radovi se realizuju dobrim tempom, saopštio je u potpredsjednik Opštine Kotor Nebojša Ševaljević.

“Sve ostaje kako je planirano, otvaranje će biti 13. jula. Radovi idu dobrim tempom”, kazao je Ševaljević u Jutarnjem programu TVCG.

On je ocijenio da žičara ima veliki značaj za Kotor, a možda još veći za Cetinje, prenosi portal RTCG.

“To je atraktivna turistička ponuda koja će povezati Kotor, Lovćen i Cetinje i to je dodatna atrakcija od koje će imati brojne benefite oba grada”, smatra Ševaljević.

On nije mogao da kaže koliko će koštati vožnja žičarom, ali, kako je dodao, koncesionar je najavio posebne pakete za lokalno stanovništvo.

Vožnja će trajeti desetak minuta, a žičara će raditi najmanje sedam mjeseci godišnje. Žičara je duga oko četiri kilometara i sa 40 gondola će za sat vremena moći da preveze najviše hiljadu putnika.

Ševaljević očekuje da će sezona u Kotoru ovog ljeta biti najbolja do sada, po svim parametrima.

