Gradnja međudržavnog mosta preko rijeke Tare počeće tokom naredne godine

Podgorica, Sarajevo, (MINA-BUSINESS) – Gradnja međudržavnog mosta preko rijeke Tare, na spoju magistralnog puta na lokaciji Šćepan Polje, počeće tokom naredne godine, dogovoreno je na sastanku ministra saobraćaja i pomorstva Filipa Radulovića i ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (BIH), Edina Forte.

Za realizaciju tog projekta, kao i izgradnju pristupnih saobraćajnica, ministri dvije zemlje su, na sastanku sa predstavnicima Svjetske banke (SB) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), uputili zajedničku inicijativu za dobijanje bespovratnih sredstava.

“To je za nas vrlo važan projekat, jer će se njegovom realizacijom riješiti višedecenijski problem neuslovnog postojećeg mosta koji povezuje dvije države i koji je dio međunarodnog puta Podgorica – Sarajevo”, rekao je Radulović.

Izgradnja mosta, kako je saopšteno iz Ministarstva, biće finansirana zajedničkim sredstvima dvije države.

“Odlučili smo da naredne godine započnemo izgradnju mosta u Šćepan Polju. Nedugo zatim, očekujemo početak izgradnje pristupnih cesta sa obje strane. Započinjemo nešto što je smišljeno još 1983. godine. Krajnje je vrijeme”, kazao je Forte.

Radulović je tokom posjete Sarajevu upoznao Fortea sa inicijativom izgradnje Jadransko jonskog auto-puta, naglasivši značaj tog projekta za Crnu Goru koji je podržan i od resornog ministra Republike Srpske, Nedeljka Čubrilovića.

“Jadransko jonski auto-put je ključni strateški projekat za region jugoistočne Evrope i Balkana. Njegov završetak obezbijediće koridor visokog kapaciteta i kvaliteta, koji spaja srednju Evropu i sjevernu Italiju sa jonskim poluostrvom preko Slovenije, Hrvatske, BiH, Crne Gore, Albanije i Grčke”, rekao je Radulović.

On je upoznao bosanskog kolegu sa planovina na realizaciji putnog pravca Goražde-Pljevlja, koji bi bio veza auto-puta Bar-Boljare i auto-puta Požega-Sarajevo.

