Građani ne moraju da plate porez na nepokretnosti dok ne dobiju rješenje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Niko ne mora da plati porez dok ne dobije rješenje o porezu na nepokretnosti, poručio je Zoran Tomić iz Uprave lokalnih javnih prihoda Glavnog grada, povodom žalbi građana da im nijesu stigla rješenja o porezu na nepokretnosti.

Tomić je u emisiji Mreža na TVCG kazao da je postupak donošenja rješenja za porez na nepokretnosti dosta složen.

“Imamo ogromne baze podataka, samo od Uprave za katastar dobili smo preko 2,2 miliona podataka o zemljišnim parcelama, dakle to je jedan veliki posao”, rekao je Tomić.

On je naveo da je Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada donijela rješenja u skladu sa Zakonom, do 30. aprila, prenosi portal RTCG.

“Nakon toga sproveden je tender. Imamo uvjeravanje od Pošte da će uručenja rješenja početi početkom naredne sedmice”, rekao je Tomić.

On je kazao da niko ne mora da plati porez dok ne dobije rješenje.

“Ukoliko to bude nakon 30. juna onda ide rok od deset dana nakon kojeg je obavezno da se plati”, objasnio je Tomić.

Kako je istakao, prošle godine je bila specifična situacija jer je Ustavni sud ukinuo jednu uredbu i morala je da se donese izmjena Zakona koja je bila krajem maja, pa su zbog toga prošle godine rješenja donijeta u julu.

Tomić je kazao da će ove godine porezi biti značajno viši za pojedince, negdje oko 24-25 odsto.

“Do toga je došlo zato što je jedan od glavnih kriterijuma prilikom utvrđivanja poreza posječna cijena nove stanogradnje u Crnoj Gori. Po Monstatu taj podatak smo dobili, a on je dostupan na njihovom sajtu, prosječna cijena je bila 1.383 EUR”, naveo je Tomić.

