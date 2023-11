Građani Mojkovca o rudniku da odluče na referendumu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građanski pokret URA će, u slučaju da se dođe do rješenja za otvaranje rudnika koje će biti u skladu sa najsavremenijim ekološkim propisima Evropske unije (EU), predložiti da se građani Mojkovca o tome izjasne na referendumu.

Iz mojkovačkog odbora URA-e saopštili su da su jedna od rijetkih partija u Mojkovcu koja je od samog početka imala principijelan stav u vezi sa ponovnim otvaranjem rudnika.

„Dok su Demokratska partija socijalista, Socijalistička narodna partija i dio ljudi koji predstavljaju grupu građana “Zdravi Mojkovac”, a bili su na listi Ne damo Mojkovac, na poslednjim lokalnim izborima bili najistaknutiji zagovornici otvaranja rudnika, URA je izašla davno sa jasno izraženim stavom da rudnik jedino može biti opcija pod uslovom poštovanja najsavremenijih ekoloških propisa EU“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da to nije bio samo stav njihovog opštinskog odbora (OO), već da su to bili stavovi i premijera prethodne Vlade Dritana Abazovića i ministarke Ane Novaković Đurović.

„Njih dvoje su u više navrata isticali da se rudnik neće otvarati na uštrb zdravlja građana Mojkovca, i ako ne bude u skladu sa zakonima i ekološkim standardima, zbog čega 43. Vlada i nije potpisala nikakav ugovor sa koncesionarom“, rekli su iz URA-e.

Oni su dodali da im je drago što je i novi ministar energetike i rudarstva Saša Mujović na identičnom stanovištu.

„Predloženi Nacrt DPP za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina – Brskovo, kao i Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za nas su daleko od prihvatljivih, zbog čega je u ime našeg OO potpredsjednik Opštine Mojkovac Ivan Ašanin uložio brojne primjedbe na pomenuta dokumenta“, kaže se u saopštenju.

Iz mojkovačke URA-e rekli su da je, prema tome, jasno da ovo što se sada nudi kao rješenje vezano za ponovno otvaranje rudnika za njih apsolutno neprihvatljivo.

„Takođe, u slučaju da se nekada dođe do rješenja za otvaranje rudnika koje će biti u skladu sa najsavremenijim ekološkim propisima EU i koje neće ugroziti strateški važan projekat za razvoj Mojkovca, skijalište Žarski, predložećemo da se o tome izjasne građani Mojkovca na referendumu“, kaže se u saopštenju.

U URA-i smatraju da bi to jedino bilo pošteno prema građanima, jer partije koje su danas izričito protiv rudnika, u prethodnom periodu kao ključne programske ciljeve imale su upravo njegovo otvaranje.

Iz te partije kazali su da smatraju da bi bilo krajnje neodgovorno i neozbiljno prema građanima da takvu odluku o rudniku donose u ovakvom sazivu lokalnog parlamenta.

