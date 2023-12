Građani da iskoriste subvencije Eko-fonda za kupovinu energetski efikasnih uređaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građani mogu da dobiju subvenciju od 100 EUR za kupovinu novog energetski efikasnog elekto-uređaja, uz obavezu predaje starog iste kategorije, što osim ostvarivanja benefita, doprinosi poboljšanju tretmana otpada i njegovom sistemskom praćenju, saopštio je direktor Eko-fonda Draško Boljević.

On je kazao da je počeo pilot projekat zamjene starog za novi električni uređaj u domaćinstvu, što znači da će korisniku, ukoliko kupi uređaj za koji je raspisan konkurs, i putem aplikacije Eko fonda se prijavi i ostvari pravo na subvenciju, cijena novog uređaja biti manja za 100 EUR.

„Svaki korisnik koji kupi novi energetski efikasan uređaj u obavezi je da, prilikom preuzimanja, preda stari uređaj iste kategorije. Raspisivanjem konkursa smo ostvarili jednu od svojih osnovnih funkcija, a to je tretman otpada u Crnoj Gori. Željeli smo da sa skromnim budžetom građane i privredne subjekte, koji se bave prodajom elektro uređaja, polako edukujemo kada je riječ o tretmanu otpada“, kazao je Boljević u izjavi za PR Centar.

Budžet je 83 hiljade EUR što, kako je objasnio, znači da će u prvom ciklusu biti zamijenjeno 830 uređaja.

U pitanju su frižideri, odnosno svi rashladni uređaji, veš mašine, kao i mašine za sušenje veša i pranje sudova.

„Opredijelili smo se za ove četiri kategorije, jer većina domaćinstava ima ove uređaje, koje mogu zamijeniti za energetski efikasne. Na pitanje građana zbog čega ostali uređaji nijesu u istom paketu, odgovor je da čekamo novi konkurs koji će biti raspisan u saradnji sa Evropskom komisijom i Ministarstvom energetike i rudarstva, gdje će se raditi kompletne mjere energetske efikasnosti, tako da će toplotni sistemi tek doći u tom ciklusu za subvencionisanje“, naveo je Boljević.

On je objasnio da je prije konkursa za građane bio raspisan konkurs za prodavce elektro uređaja, a tri kvalifikovana prodavca su zadovoljila uslove i učestvuju u projektu.

„To su Tehnomaks, Tehno plus i Eurotehnika. U okviru njihovog sistema postoje po tri radnje, odnosno po jedna radnja u svakoj regiji, odnosno devet radnji gde građani mogu iskoristiti pravo na subvenciju“, saopštio je Boljević.

Pomoćnik direktora Eko-fonda, Nemanja Peković, kazao je da svi koji žele subvenciju treba da na sajtu Eko fonda ispune podatke koji su neophodni da dobiju kod sa kojim odlaze kod kvalifikovanog trgovca.

„To su lični i podaci koji se odnose na stari uređaj, koji građanin treba da vrati prilikom kupovine novog. Prihvatanjem uslova za korišćenje, građanin dobija identifikacioni kod. S tim kodom u radnji nekog od tri kvalifikovana trgovca može da kupi novi energetski efikasan uređaj i ostvari pravo na subvenciju“, rekao je Peković.

Novi uređaj se, kako je kazao, dostavlja na adresu navedenu u aplikaciji, odnosno na mjesto gdje se nalazi stari uređaj, tako da je prodavac dužan da na mjestu isporuke novog preuzme stari uređaj.

„Korisnik potpisuje obrazac, odnosno izvještaj da je predao stari uređaj i na taj način stiče pravo na subvenciju od 100 EUR“, dodao je Peković.

On je naglasio da kupac ima pravo na subvenciju iako kupuje uređaj po akcijskim cijenama, iako kupuje na rate, ili dobije popust za gotovinsko plaćanje.

„Dakle, kvalifikovani trgovci su, prije nego što je počeo konkurs, bili u obavezi da zadrže cijene koje su prethodile konkursu. To su cijene koje su važile i ranije, a sve ostale relacije između prodavca i trgovca ostaju iste što se tiče odnosa i isplate sredstava“, rekao je Peković.

Boljević je saopštio da je neophodno regulisanje tretmana otpada i njegovo sistemsko praćenje, što je jedno od ključnih pitanja za zatvaranje Poglavlja 27.

„S druge strane Zakon o upravljanju otpadom će stupiti na snagu u prvom kvartalu naredne godine, pa nam je cilj bio da cjelokupnu javnost uvodimo u ovu tematiku i da u konačnom građani osjete benefite od Eko-fonda“, rekao je Boljević.

Detaljne informacije o konkursu građani mogu pronaći na sajtu i društvenim mrežama Eko-fonda.

