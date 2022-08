Glovo bilježi rast u svim gradovima na primorju Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Promet na Glovo aplikaciji, koja povezuje svoje korisnike sa restoranima, supermarketima i velikim brojem najrazličitijih maloprodajnih objekata, bilježi kontinuirani rast u svim crnogorskim gradovima, pogotovo na primorju.

Iz kompanije su saopštili da se u tom smislu posebno izdvaja Budva, gdje je zabilježen duplo veći rast narudžbina od početka turističke sezone, što ukazuje na to da je ponuda aplikacije Glovo primamljiva ne samo lokalnom stanovništvu, već i turistima.

Što se tiče tipova porudžbina, u prvim mjesecima ljeta, u kategoriji dostave hrane iz restorana, Glovo korisnici u Crnoj Gori najčešće su se odlučivali za pice, burgere, pomfrit i takose.

“Kada govorimo o namirnicama iz lokalnih supermarketa koji su partneri na Glovo aplikaciji, u ovom periodu najviše su se naručivale osnovne potrepštine kao što su voće, povrće i voda. Možda i ne sasvim neočekivano, imajući u vidu visoke temperature u našoj zemlji, statistika na aplikaciiji zabilježila je značajan rast konzumacije sladoleda, omiljenog ljetnjeg osvježenja”, navodi se u saopštenju kompanije.

Kada je u pitanju korišćenje aplikacije za naručivanje proizvoda iz Glovo Expressa, mini skladišta u Glavnom gradu namijenjenog isključivo za online trgovinu koje garantuje dostavu najčešće konzumiranih namirnica u roku od 30 minuta, oni su kazali da građani Podgorice najviše naručuju osnovne namirnice kao što su voda, sokovi, mlijeko i pivo.

Iz kompanije Glovo su dodali da je multikategorijalni aspekt njihove ponude posebno dobio na značaju u ovom periodu, imajući u vidu da je zabilježen rast u broju narudžbina koje ne spadaju u kategoriju namirnica i prehrambenih proizvoda. U tom smislu, najčešće naručivani proizvodi uključuju hranu za ljubimce, cvijeće, ali i višeslojne zaštitne maske, sterilne rukavice, kao i medicinske potrepštine.

Izvršna direktorica Glova za Crnu Goru, Bojana Radović, rekla je da ih trend rasta na aplikaciji u svim djelovima zemlje i svim aspektima njene multikategorijalnosti hrabri i uvjerava da su u svim domenima poslovanja prepoznati kao važan saveznik crnogorskih domaćinstava.

“Posebno nas raduje što Glovo svojom ponudom uspijeva da, u skladu sa onim što su životne potrebe korisnika, učini dostupnim sve ono što im je neophodno za svakodnevno funkcionisanje”, kazala je Radović.

U prvoj polovini ove godine zabilježeno je i nekoliko nesvakidašnjih narudžbina kao što su pelene za pse i kubanske cigare, što pokazuje da korisnici Glova u Crnoj Gori ne samo da imaju vrlo različite ukuse i kupovne preference, već i cijene i imaju korist od kategorije „bilo šta“, koja im je na raspolaganju na aplikaciji.

Glovo je trenutno prisutan u devet gradova u Crnoj Gori, uključujući Podgoricu, Budvu, Bar, Tivat, Herceg Novi, Kotor, Nikšić, Ulcinj i Cetinje.

Glovo je jedna od prvih multikategorijalnih aplikacija koje povezuju restorane, apoteke, prehrambene lance i prodavnice široke namjene, uključujući i kategoriju „bilo šta“ koja korisnicima omogućava da naruče što god žele u svom gradu.

Osnovan u Barseloni 2015. godine, Glovo posluje na 25 tržišta u više od 1,3 hiljade gradova u jugozapadnoj i istočnoj Evropi i Africi. Misija Glova je da svim stanovnicima grada u kojem posluje učini brzo dostupnim sve ono što taj grad nudi.

Na taj način korisnici Glova mogu uživati u svom odabiru proizvoda kada i gdje to oni žele.

