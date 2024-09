Gjeloshaj sjutra na konferenciji ministara ekonomije Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, učestvovaće sjutra u Berlinu na konferenciji ministara ekonomije Zapadnog Balkana.

Glavne teme ministarske konferencije, koja se organizuje povodom deset godina Berlinskog procesa, biće Zapadni Balkan kao ekonomsko područje na putu ka Evropskoj uniji (EU), kao i zajedničko regionalno tržište, sa posebnim fokusom na poboljšanje uslova za privatna ulaganja u cilju jačanja konkurentnosti u regionu i unapređenja poslovne klime.

U predlogu platforme za učešće Gjeloshaja na tom događaju, navodi se da ovogodišnja konferencija ministara ekonomije Zapadnog Balkana ima poseban značaj, jer Berlinski proces obilježava svoju desetu godišnjicu.

Pokrenut 2014. godine u Berlinu, ovaj proces je važna podrška zemljama Zapadnog Balkana u njihovim naporima da se približe EU. Berlinski proces je osmišljen kao politički okvir za promovisanje stabilnosti, ekonomskog razvoja i regionalne saradnje među zemljama Zapadnog Balkana.

Ministarska konferencija u oblasti ekonomije je sastavni dio ovog procesa, a ove godine će ponovo biti povezana sa poslovnim forumom.

Konferencija nudi priliku da se preispitaju postignuća u protekloj deceniji i utvrde dalji koraci ka integraciji u EU.

Učešće Gjeloshaja na konferenciji predstavlja važnu priliku za razmjenu iskustava i informacija sa visokim predstavnicima zemalja regiona.

Očekuje se da će kroz aktivan dijalog biti razmotreni konkretni koraci koje Crna Gora i druge zemlje Zapadnog Balkana mogu preduzeti kako bi poboljšale investicionu klimu, privukle nove investicije i odgovorile na izazove koji dolaze s energetskom tranzicijom i klimatskim promjenama.

Ova posjeta dodatno doprinosi pozicioniranju Crne Gore kao aktivnog učesnika u regionalnim i evropskim inicijativama, što je od ključnog značaja za dalji ekonomski razvoj države i njeno približavanje članstvu u EU.

