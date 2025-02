Gjeloshaj: Raduje interesovanje američkih kompanija za investicije u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Sjedinjene Američke Države (SAD) imaju odlične ekonomske i trgovinske odnose, kazao je ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj na sastanku sa američkom ambasadorkom u Podgorici, Judy Rising Reinke.

Gjeloshaj je rekao da su ti odnosi dodatno osnaženi i produbljeni potpisivanjem Memoranduma o ekonomskoj saradnji između vlada Crne Gore i SAD-a.

“Memorandum o ekonomskoj saradnji konkretizuje naše izvanredno i vjekovno partnerstvo i saradnju u oblasti ekonomskog razvoja, infrastrukture, investicija, inovacija i preduzetništva”, naglasio je Gjeloshaj.

On je dodao da je, kao rezultat efikasnosti i uspjeha ovog Memoranduma, prije nekoliko dana Crnu Goru posjetio rekordan broj američkih kompanija u okviru Američke centralnoevropske poslovne asocijacije (ACEBA).

Gjeloshaj je rekao da ga raduje interesovanje najprestižnijih američkih kompanija za saradnju i investicije u Crnoj Gori.

“To nas ohrabruje da zajedno sa našim američkim, evropskim i zapadnim partnerima nastavimo sa predanim radom na postizanju ekonomskog prosperiteta i napretka Crne Gore”, kazao je Gjeloshaj.

Reinke je zahvalila Gjeloshaju na dočeku američkih kompanija i istakla značaj nastavka i proširenja ekonomske saradnje između Crne Gore i SAD.

