Gjeloshaj: Naša država je garant pouzdanog biznis ambijenta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima mnogo potencijala za razvoj infrastrukture, turizma i energetike, pri čemu je država garant pouzdanog biznis ambijenta za sve zainteresovane za ulaganje, ocijenio je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku, Nik Gjeloshaj.

On se sastao se sa ambasadorom Njemačke, Peterom Feltenom, kojem je kazao da je 44. Vlada prozapadna i kao takva kredibilan partner u procesima reforme i integracije u veliku evropsku porodicu.

“Vjerujemo da će i to, između ostalog, doprinijeti jačanju povjerenja investitora, posebno onih iz Njemačke. Crna Gora ima mnogo potencijala za razvoj infrastrukture, turizma i energetike. Naša država je garant pouzdanog biznis ambijenta za sve zainteresovane za ulaganje”, naveo je Gjeloshaj.

Felten je, kako je saopšteno iz Kabineta potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku, uputio čestitke za izbor i poželio potpredsjedniku mnogo uspjeha tokom realizacije važnih projekata.

Felten je kazao da podržava crnogorsku Vladu na planu evropske integracije, razvoj ekonomije i zelene energetike.

On je posebno istakao želju da se uvećava broj njemačkih investitora u Crnoj Gori.

Sagovornici su istakli dobre odnose Crne Gore i Njemačke, te dogovorili nastavak saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

