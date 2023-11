Generalni štrajk u preduzeću Port of Adria odložen za 4. decembar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Generalni štrajk u preduzeću Port of Adria (PoA) odložen je za 4. decembar, do kada je menadžmentu ostavljen rok da poveća zarade zaposlenih.

Dvije trećine zaposlenih u PoA neće u srijedu stupiti u generalni štrajk, kako su najavili u oktobru, kad je organizovan štrajk upozorenja, prenosi Primorski portal.

Generalni direktor Global portsa, koji je većinski vlasnik preduzeća Port of Adria, Mehmet Kutman, obećao je u četvrtak čelnicima sindikata da će radnicima u tom preduzeću od 1. decembra plate biti povećane 8,2 odsto, što su primanja na nivou prije pandemije koronavirusa.

Čelnici sindikata su podsjetili da su dvije godine tražili od menadžmenta PoA da vrati plate na nivo od aprila 2020. godine.

Primorskom portalu je potvrđeno da je generalni štrajk odložen za 4. decembar do kada je dat rok čelnicima da povećaju plate, nakon vraćanja na nivo zarada iz aprila 2020. godine.

Sindikati su danas održali sastanke sa radnicima i dogovoreno je da se generalni štrajk odloži za 15-tak dana, odnosno za 4. decembar ukoliko se ne ispune zahtjevi radnika.

Predsjednik Sindikalne organizacije PoA, Ratko Stanisavljević, kazao je da je o traženom povećanju zarada od 40 odsto Kutman obećao da će se izjasniti u narednih deset dana.

“Kutman je obećao da će o dodatnoj visini povećanja plata odluku donijeti nakon razgovora sa Bordom direktora”, rekao je Stanisavljević.

Štrajkački odbor je donio odluku da se odloži početak štrajka do 4. decembra na osnovu obećanja Kutmana nakon razgovora u Podgorici.

“Kutman je obećao da će od 27. do 30 novembra doći u Bar i razgovarati sa nama, te saopštiti odluku o povećanja zarada”, kazao je Stanisavljević.

On je potvrio da su se radnici saglasili sa odlukom štrajkačkog odbora.

U suvlasništvu Global ports holdinga je 35 luka, među kojima je i privatizovani dio Luke Bar, Port of Adria. Ova međunarodna kompanija zapošljava oko 14 hiljada radnika.

