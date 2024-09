Francuzi pokazali interesovanje za Crnu Goru tokom cijele godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Francuzi su pokazali interesovanje za Crnu Goru tokom cijele godine, saopštili su iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) koja zajedno sa Ministarstvom turizma učestvuje na sajmu “IFTM Top Resa 2024” u Parizu.

Iz NTO su rekli da je riječ o jednom od glavnih događaja za sve koji posluju u industriji putovanja i turizma i jedini B2B sajam specijalizovan za turizam u Francuskoj, koji svake godine posjeti preko 30 hiljada profesionalaca iz te oblasti i oko hiljadu predstavnika medija.

Kako se dodaje, učešče na sajmu bila je jedinstvena prilika za promociju Crne Gore na tom emitivnom tržištu.

Delegaciju Crne Gore predvodila je ministarka turizma Simonida Kordić, a događaju su ispred tog resora prisustvovali i državni sekretari Vuk Žižič i Petar Drašković.

Kordić je, kako se navodi, ukazala na ogroman potencijal francuskog tržišta, i poručila da ima velika očekivanja za sljedeću godinu kada je riječ o tom tržištu.

“Ovo je prilika za dodatnu promociju destinacije, uspostavljanje novih kontakata i dogovore o saradnji turističke privrede u predstojećem periodu“, kazala je Kordić.

Ona je navela da je tržište Francuske jedno od značajnih evropskih tržišta za Crnu Goru, posebno u pred i postsezoni, sa potencijalom za dalji rast.

„To će svakako zavisiti od napora koji budu uloženi u pogledu kreiranja proizvoda koji će biti u skladu sa zahtjevima turista, ali istovremeno i od aktivnije promocije naše zemlje na ovom tržištu“, dodala je Kordić.

Ona je rekla da su turisti iz Francuske već godinama među najbrojnijim gostima sa tržišta Evropske unije (EU).

„Uz izgrađeno povjerenje , učvršćene bilateralne odnose, te podršku na našem integracionom putu ka EU, smatram da je potrebno unaprijediti investicije u turizmu”, kazala je Kordić.

Princ Nikola Petrović Njegoš potvrdio je, kako se navodi, da je Crna Gora uveliko poznata destinacija među Francuzima i dodao da je ranije imao poteškoća da svojim sugrađanima dočara ljepotu Crne Gore i njeno gostoprimstvo.

“Prije dvadesetak godina sam se susretao sa pitanjima, da li je Crna Gora jedna od američkih zemalja, a sad uživam slušajući o mojoj domovini od mojih sugrađana i francuskih državljana“, rekao je princ Nikola.

On je dodao da ga to neizmjerno raduje, kao i činjenica da uočava napredak po pitanju vidljivosti Crne Gore kao turističke destinacije širom svijeta.

„Takođe, moram pomenuti da se itekeko vidi rezultat angažovanja Nacionalne turističke organizacije, što se i danas moglo vidjeti na sajmu, koji je bio veoma posjećen, sa puno interakcije sa posjetiocima. Uživao sam u atmosferi danas na sajmu”, rekao je princ Petrović.

Savjetnica direktorice NTO, Dušanka Pavićević, iskazala je zadovoljstvo povodom velikog interesovanja značajnih turoperatora, i istakla da tržište Francuske spada u red prioritetnih tržišta.

Ona je poručila da su svi participanti imali veoma zapažene sastanke, i da se nada da će pored individualnih putovanja, Crna Gora imati sve veći broj organizovanih dolazaka.

“Francuska je značajno emitivno tržište za Crnu Goru sa više od 96 hiljada dolazaka i 417 hiljada noćenja ostvarenih u prošloj godini, što je rast od preko 27 odsto u odnosu na 2022“, rekla je Pavićević.

Posebno je, kako je dodala, značajno da rezultati istraživanja gostiju koje je sprovela NTO prošle godine pokazuju da su turisti iz Francuske zadovoljni boravkom u Crnoj Gori, da se vraćaju destinaciji i da bi je preko 95 odsto njih preporučilo kao destinaciju za odmor.

„Ovo tržište je od strateške važnosti za turizam Crne Gore pa će NTO posebna ulaganja na ovom tržištu imati u pažljivo osmišljene marketinške kampanje putem digitalnih kanala“, kazala je Pavićević.

Ona je rekla da će pažnja biti posvećena i drugim kanalima promocije, poput organizacije studijskih posjeta renomiranih medija, turoperatora i učešća na B2B događajima.

O uspješnosti učešća NTO na sajmu, kako se navodi u saopštenju, govori održanih 35 sastanaka sa predstavnicima turističke industrije iz Francuske, među kojima su renomirani turoperatori, kompanije iz oblasti marketinga i komunikacija i mnogobrojne turističke agencije, specijalizovane za razne segmente turizma.

Posrijedi su kompanije Bloom Consulting, Webedia, Edreams, Hello Travel, Perfectstay, Marco Vasco, Lastminute, NG Travel, Easy Jet, Arts et Vie, Sojern, Voyage Prive, Neogusto, Secrest du Monde, Nomades, La quotidienne, Evaneos, Top of Travel i mnogi drugi.

Iris Lucidarme, predstavnica agencije Neogusto koja je fokusirana na putovanja koja promovišu gastronomsku ponudu destinacije, istakla je da Crna Gora zaslužuje da bude znatno poznatija na francuskom tržištu.

“Mi smo veoma zainteresovani da Crnu Goru predstavimo našim građanima, posebno kroz vašu gastronomsku ponudu i kroz bogato kulturno nasljeđe. Ne postoji poseban period za dolazak, jednostavno je gastro turizam uvijek aktuelan“, rekla je Lucidarme.

Ona je navela da su preferencije francuskih turista u otkrivanju novih destinacija i Crna Gora im je u samom vrhu željenih destinacija i najavila prve goste već početkom sljedeće godine.

„Takođe, ovom prilikom se zahvaljujem Nacionalnoj turističkoj organizaciji koja nam je pružila sve neophodne informacije i dragocjene kontakte”, kazala je Lucidarme.

U saopštenju se navodi da su ponudu destinacije na sajmu prezentovali strateški partner NTO – nacionalna avio kompanija Air Montenegro i HG Budvanska rivijera, lokalne turističke organizacije Podgorice i Bara, hoteli: HG Montenegro Stars.

Ponudu su prezentovali i Karisma hotels Adriatic Montenegro, Lustica bay residences, Beppler& Jacobson, Tara i Voco, turističke agencije: Gold Travel DMC, Montenegro Tourist Service, Luminalis Events, Fun Trip Montenegro, Montenegro Tour Organization, Venn Tour i Gulliver Montenegro.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS