Francuska urednica u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) je, u cilju promocije destinacije na tržištu Francuske, organizovala studijsku posjetu urednice francuskog turističkog vodiča Evasion, Odri Piko, koja od 29. septembra do nedjelje boravi u našoj zemlji.

Iz NTO-a su rekli da, osim što će pisati o prirodnim ljepotama Crne Gore, u turističkom vodiču Evasion će biti objavljena sva mjesta koja je francuska urednica obišla, sa kontaktima i preporukama za posjetu.

Tokom boravka u našoj zemlji, francuska urednica je obišla Budvu, Ulcinj, Kotor i Perast, te se na taj način upoznala sa bogatom turističkom ponudom crnogorskog primorja.

Piko je rekla da je, putujući po zemlji, otkrila nestvarna mjesta.

„Svidjela mi se crnogorska obala koja me podsjetila na jug Francuske: kamenita obala, plava voda i borove šume. Takođe, mnogo sam uživala u Bokokotorskom zalivu i ljupkom mjestu Perast koje je tako romantično“, kazala je Piko.

Ona je navela da joj se posebno dopala netaknuta živopisna priroda Nacionalnog parka Durmitor, i dodala da će se rado vratiti u našu zemlju.

“Crna Gora je lijepa zemlja sa veoma kontrastnim pejzažima. Malo koja država u svijetu nudi mogućnost odlaska sa mora do planine za nekoliko sati, a upravo to nudi Crna Gora. Oduševljena sam što imam mogućnost da promovišem ovu destinaciju i nadam se da će je francuski turisti cijeniti koliko i ja”, poručila je Piko.

U okviru studijske posjete, urednica prestižnog turističkog vodiča Evasion je uživala u prirodnim ljepotama Žabljaka, Kolašina i Virpazara.

Turistički vodič Evasion se distribuira u Parizu, dok su zastupljene i druge regije Francuske. Već su imali prvo izdanje vodiča Crna Gora i Dubrovnik koji je objavljen 2020. godine, dok će ovogodišnje izdanje biti izdato u deset hiljada primjeraka.

Vodič je baziran na informacijama koje podrazumijevaju slow turizam, te kako zaobići masovni turizam i namijenjen je turistima koji žele da izdvoje svoje vrijeme za neko autentično i nezaboravno putovanje.

Pored NTO, svoju podršku u organizaciji studijske posjete dali su i hoteli Dream house, Casa di pino, Azul Beach resort, hotel i restoran Conte, apartman Delightful studio Sara, kao i Nacionalni parkovi Crne Gore.

